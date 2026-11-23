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Impostos CLP propõe alterações no Imposto Seletivo para bebidas açucaradas, álcool, tabaco e veículos O tributo, criado no âmbito da reforma tributária, foi regulamentado pela Medida Provisória (MP) nº 1.399/2026 tendo como ponto de partida as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

O Centro de Liderança Pública (CLP), organização suprapartidária sem fins lucrativos, apresentou em nota técnica divulgada nesta segunda-feira (23) diversas propostas de alterações nas regras do Imposto Seletivo (IS) que atingem bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, tabaco, veículos e apostas de quota fixa, ou bets. As proposições visam ampliar o impacto do tributo, também conhecido como imposto do pecado, no desincentivo a produtos e atividades prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

O tributo, criado no âmbito da reforma tributária, foi regulamentado pela Medida Provisória (MP) nº 1.399/2026 tendo como ponto de partida as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que deixará de existir.

Para bebidas açucaradas, a alíquota que será cobrada a partir de fevereiro é de 2,6%, considerada baixa pelo CLP como instrumento de desestímulo. A entidade propõe como alternativa uma taxação proporcional aos gramas de açúcar adicionado por litro. Cada litro teria os primeiros 50g de açúcar adicionado desonerados, e o excedente seria taxado de maneira crescente. A meta seria encarecer produtos com excesso de açúcar em cerca de 15% a 20%.

Para bebidas alcoólicas, a alíquota atual varia de 4,2% até 24%, a depender de qual das seis categorias o produto se enquadra. A proposta do CLP é cobrar R$ 30 por litro de álcool puro, independente da categoria, somado a uma taxa residual de 5% a 8% sobre o valor tributável do produto. O modelo também admite uma taxação adicional para a classe de destilados, caso o padrão de consumo brasileiro justifique.

Para cigarros, atualmente a cobrança consiste em uma vintena de valor igual a R$ 3,50, somada a uma taxa de 66,7% sobre 15% do preço de varejo. A meta da CLP é que a carga tributária total incidente sobre o produto atinja pelo menos 75% do preço do varejo, sendo 70% correspondente à fatia de IS. Além disso, também se propõe que a lei estabeleça regras para a correção dos valores do imposto pela inflação, a fim de evitar que o preço se torne defasado e o cigarro volte a ser acessível.

Quanto aos automóveis, a alíquota atualmente resulta de uma taxa-base acrescida ou reduzida com base em características técnicas. O relatório, entretanto, critica a falta de hierarquia na categorização dos atributos do carro e propõe como alternativa uma alíquota-base única entre 5% e 7%, com ajuste linear baseado nos gramas de CO2 emitidos por quilômetro. O objetivo é que o cálculo enfatize o impacto ambiental das emissões, sem considerar requisito de origem.

Segundo o relatório, que também aborda possibilidades tributárias do IS para bets e bens minerais, a implementação dessas medidas exigiria uma lei ordinária de alíquotas somada a alterações na Lei Complementar nº 214/2025.

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