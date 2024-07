"CLT premium": jovem que viralizou acha que "trend" pode estimular empresas a melhorar benefícios

A- A+

O debate sobre Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que garante direitos ao trabalhador, como férias, 13º salário e jornada máxima de oito horas por dia desde a Era Vargas, chegou a um novo — e inusitado — patamar nas redes sociais, particularmente no TikTok.

Com a trend (tendência que estimula usuários de redes sociais a publicar conteúdos similares) 'CLT Premium', usuários mostram sua rotina de trabalho dentro do regime CLT, mas com benefícios que vão muito além da realidade da maior parte dos trabalhadores brasileiros.

CLT Premium: trechos do carrossel publicado por João Vitor Paz (Foto: Tiktok/Reprodução)

Vale-refeição e alimentação maior que dois salários mínimos, home office, academia e espaço de lazer no escritório são algumas das regalias que os privilegiados do que passou a ser chamado de "CLT Premium" expõem em seus perfis do TikTok, embora não sejam benefícios obrigatórios pela legislação trabalhista brasileira. É uma espécie de ostentação de benefícios corporativos.

Ainda mais sendo o Brasil um país em que pouco mais de um terço da população ocupada trabalha na informalidade, sem carteira assinada. Mas o emprego formal está em alta. Segundo o IBGE, há no Brasil cerca de 38 milhões de trabalhadores registrados, o índice mais alto da série, contra aproximadamente 13,4 milhões sem carteira.

A trend é seguida por jovens que postam vídeos em formato de carrossel, mostrando a rotina e o usufruto dos benefícios adquiridos.

Em geral, são celetistas da geração Z, grupo nascido entre 1995 e 2010. Nas publicações, é possível ver milhares de comentários sobre o tema e diferentes opiniões sobre a prática e os conjuntos de benesses.

"Não imaginava tantos comentários"

João Vitor Paz, de 22 anos, é gerente de contas em uma instituição financeira e sempre soube que queria um emprego estável.

Quando conseguiu uma posição, demorou a descobrir que poderia ser um 'CLT Premium'. Ao saber da trend que viralizava no TikTok, resolveu publicar um conteúdo apresentando seu conjunto de benefícios também. E viralizou igualmente.

"Eu queria fazer concurso público, porque eu não conseguia ver um caminho ideal para mim na CLT, mas com o tempo eu conheci a opção do banco e me interessei. Na época, trabalhava em uma empresa que ficava em frente a uma instituição financeira pequena. Eu gostava das roupas e postura dos funcionários, resolvi saber como poderia trabalhar lá. Fiz um processo seletivo e entrei. Após um semestre neste lugar, soube de uma vaga" explicou João Vitor Paz.

Seu vídeo já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas e recebeu milhares de mensagens. A maioria é de pessoas interessadas em conquistar um salário acima do atual e os benefícios diferenciados do rapaz.

“Para conseguir um CLT assim, preciso de qual curso?”, escreve uma seguidora. “Você poderia falar mais sobre a carreira e como faz para alcançar os benefícios?” perguntou outro seguidor. O jovem profissional diz ter se surpreendido com tanto interesse em seu vídeo:

"Não imaginava que fosse receber tantos comentários, bons, ruins… mas também com muitas dúvidas sobre CLT e universo dos bancos. Então, no sentido de ajudar a desmistificar algumas coisas nessas áreas, eu passei a fazer os vídeos respondendo alguns comentários. Além disso, eu sei que os meus benefícios existem devido ao meu sindicato, mas eu acredito que a trend pode ajudar a criar debates para uma melhor qualidade desse relacionamento entre empregador e empregado."

Ele continua:

— Penso que as pessoas se chocam com o "CLT Premium" porque no Brasil temos o pensamento de que o celetista não tem bons salários ou benefícios. Só que isso não é uma única verdade, então eu fiz o meu vídeo para mostrar que existem possibilidades bacanas no CLT.

Debate aberto

A trend ficou tão popular que também abriu espaço para questionamentos sobre a qualidade de trabalho e a carreira do profissional celetista, além da desigualdade no mercado de trabalho.

“Eu também sou "CLT Premium", mas meu psicológico fica lascado com as cobranças. Será que vale?” perguntou uma usuária do TikTok.

“O problema é cumprir o horário da empresa. Sou mais empreender”, comentou outro usuário, refletindo um pensamento cada vez mais comum entre os jovens, mas não é o de João Vitor.

Gastos com seguro-desemprego e abono quase triplicam em 14 anos: veja o que o governo quer mudar

"Eu nunca pensei em abrir um negócio ou trabalhar para mim, sempre pensei que pessoas bem-sucedidas eram concursadas. Hoje, ainda não penso em empreender, mas já sei que não é obrigatório o concurso para ter sucesso e sei que não é fácil. Vim de uma família de baixa renda, não é simples, mas é possível tem boa qualidade de vida no CLT" diz o jovem profissional e TikToker.

De volta à carteira assinada

O debate chamou atenção na internet, mas não a dos especialistas do mercado de trabalho, que já acompanham de perto o interesse dos trabalhadores mais jovens por voltar ao “emprego formal”, é o que explica Paulo Sardinha, Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH):

— Os jovens estão retornando ao “emprego formal”, já estávamos observando isso nos últimos anos, mas essa trend ajuda a mostrar esse movimento. Antes da pandemia, a geração Z estava focada em empreender, trabalhar em cima de projetos, ou ocupar vagas em startups, mas a pandemia trouxe dificuldades que fizeram muitas pessoas perderem renda. Assim, os jovens passaram a olhar novamente para as empresas “mais convencionais”.

Ser um profissional qualificado e um talento muito mimado pela empresa que o quer manter em seus quadros também não é novidade no mundo corporativo. O que agora é chamado de “CLT Premium” é um tipo de bom emprego que existe nas companhias há décadas, mas foi descoberto agora pelos jovens profissionais.

— O “CLT premium” não é uma novidade, talvez, o que seja novidade são os cargos que estão recebendo tais benefícios. Ocorre que, as empresas já davam pacotes mais robustos de benefícios para cargos elevados dentro de suas hierarquias, mas nos últimos anos nós estamos acompanhando uma popularização dos bônus oferecidos — explica Sardinha.

Ele continua:

— No passado, existia uma relação de altos salários acompanhados de altos benefícios. No entanto, com o passar do tempo as empresas começaram a apostar mais na popularização dos benefícios, investindo mais no aumento dos bônus do que nos salários. Assim, muitas vezes você deixa grupos felizes e sem necessidade de aumentos do pagamento de salário.

