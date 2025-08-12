A- A+

Inauguração Clube de Permuta inaugura unidade no Recife e amplia rede de negócios colaborativos no país Plataforma multilateral já movimentou quase R$ 500 milhões em transações e mira expansão internacional

A partir de agosto, o Recife passa a integrar a maior rede de permuta multilateral da América Latina. O Clube de Permuta, que movimentou mais de R$ 60 milhões apenas em 2024, inaugura oficialmente sua unidade na capital pernambucana no dia 14 de agosto de 2025. A cerimônia de abertura reunirá cerca de 200 empresários locais para apresentar o modelo de negócios e promover networking.

A nova operação é comandada por Alexandre Barbosa, Claudio Piomonte, Daniel Pessoa, Gilberto Freyre, Herbert Diniz, Isaias Carneiro e Valdênio Rodrigues.

“Recife é uma cidade vibrante, com grande potencial para o Clube de Permuta. Estamos confiantes de que iremos gerar resultados expressivos e transformar a forma como as empresas fazem negócios aqui”, afirmou Gilberto.

Modelo

Criado em 2012 pelo empresário mineiro Leonardo Bortoletto, o Clube de Permuta oferece um sistema de negociação baseado em créditos e débitos, que possibilita trocas multilaterais entre empresas sem necessidade de pagamento em dinheiro.

“Por meio do Clube de Permuta, os associados impulsionam seus negócios sem a necessidade de desembolso financeiro, otimizando seus recursos”, disse Bortoletto.

A rede promove eventos mensais para integrar empresários e fortalecer relações comerciais. Desde sua fundação, já movimentou quase R$ 500 milhões em transações.

Presença

O Clube de Permuta está presente em diversas capitais e cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Goiânia, Natal, Porto Alegre, entre outras. Em 2025, a marca iniciou expansão internacional com a abertura da unidade em Lisboa, Portugal, e já planeja chegar à Colômbia.

Reconhecido pela gestão no franchising, recebeu em 2024 o Certificado de Franquia Internacional pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) em parceria com a ApexBrasil e conquistou o Selo de Excelência em Franchising nos últimos quatro anos consecutivos.

