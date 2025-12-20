CMC aprova orçamento para Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul 2026

A- A+

O Conselho do Mercado Comum (CMC) aprovou na sexta-feira, 19, o orçamento do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) - que visa reduzir as assimetrias econômicas do bloco - para o exercício de 2026, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores (MRE).



Também foram aprovados o acordo Mercosul de cooperação para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas, a comissão de estratégia do bloco contra o crime transnacional, e a designação do Diretor Executivo do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos.



O CMC realizou sua 67ª Reunião Ordinária nesta sexta-feira, 19, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Veja também