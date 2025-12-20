Sáb, 20 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado20/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercosul

CMC aprova orçamento para Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul 2026

Diretrizes econômicas e sociais são definidas em reunião no Paraná.

Reportar Erro
Bandeira do MercosulBandeira do Mercosul - Foto: Jane de Araújo / Câmara dos Deputados

O Conselho do Mercado Comum (CMC) aprovou na sexta-feira, 19, o orçamento do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) - que visa reduzir as assimetrias econômicas do bloco - para o exercício de 2026, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Também foram aprovados o acordo Mercosul de cooperação para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas, a comissão de estratégia do bloco contra o crime transnacional, e a designação do Diretor Executivo do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos.

O CMC realizou sua 67ª Reunião Ordinária nesta sexta-feira, 19, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Leia também

• UE sinaliza a Lula assinatura de acordo com Mercosul no início de janeiro

• Lula lamenta indefinição da Europa sobre acordo do Mercosul e diz que bloco busca novas parcerias

• Mercosul cria comissão para combate ao crime organizado transnacional

Reportar Erro

Veja também

Newsletter