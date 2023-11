CMIG4: Ações da Cemig despencam na B3 após Zema aceitar proposta de repasse da estatal à União

A- A+

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta quarta-feira (22) que está de acordo com a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de repassar ativos do estado para a União como forma de equacionar a dívida bilionária mineira com o governo federal. Essa é uma alternativa ao Plano de Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Entre esses ativos, estaria o controle da geradora e distribuidora de energia Cemig, que Zema pretendia privatizar. As ações da empresa despencaram na Bolsa de São Paulo, a B3, com a notícia. Segundo o Valor Pro, os papéis CMIG4 acumulavam queda de quase 12% às 16h45.

Entenda: Qual a diferença entre fundo exclusivo e de investimento?

— Estamos de acordo — disse Zema, após ser questionado sobre se concorda com a proposta de Pacheco.

Atualmente, a dívida de Minas Gerais é de aproximadamente R$ 160 bilhões. O governador se reuniu com Pacheco no Congresso Nacional. Agora, a viabilidade desse acordo depende do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está analisando a proposta.

Enquanto o RRF, proposto pelo governo estadual, prevê medidas como o congelamento de salários de servidores públicos e a privatização de estatais, como a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), a proposta de Pacheco pretende federalizar ativos do Estado.

Seriam repassados à União empresas como a Companhia Energética Minas Gerais (Cemig), a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e a própria Codemig.

O projeto também inclui a cessão de créditos à União, ligados ao acordo em discussão sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, e a instituição de um novo Programa de Refinanciamento e Regularização Fiscal do Rio Grande do Norte (Refis) para os estados.

O plano de recuperação fiscal consiste na adoção de medidas de controle de gastos e aumento de receitas para que, ao final de nove anos, o estado comece a pagar a dívida com a União.

Veja também

FMotors Software Center no Recife exporta tecnologia e tem projetos de carros que chegam ao mercado até 2027