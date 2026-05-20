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Agropecuária

CMN amplia acesso de crédito via FAT para pessoa física e empresário individual no agro e pesca

Segundo o Ministério da Fazenda, a iniciativa busca estimular a modernização tecnológica e ampliar a digitalização no setor produtivo, especialmente na agricultura

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IBGE espera aprovação de R$ 700 mi para preparar em 2026 coleta de 2027 do atrasado Censo AgroIBGE espera aprovação de R$ 700 mi para preparar em 2026 coleta de 2027 do atrasado Censo Agro - Foto: Agência Brasil

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quarta-feira (20) medida que amplia o acesso a financiamentos voltados à inovação e à digitalização com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A decisão inclui empresários individuais e pessoas físicas que atuam nos setores agropecuário, florestal, pesqueiro e aquícola entre os beneficiários das linhas de crédito operadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A mudança altera as regras previstas na Resolução CMN nº 5.097, de agosto de 2023, e permite que produtores rurais e trabalhadores ligados às cadeias produtivas do campo tenham acesso a operações financiadas com remuneração pela Taxa Referencial (TR).

Segundo o Ministério da Fazenda, a iniciativa busca estimular a modernização tecnológica e ampliar a digitalização no setor produtivo, especialmente na agricultura.

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"A iniciativa contribui para a ampliação da produção e na comercialização de máquinas e equipamentos, especialmente no setor agrícola, e para a promoção da modernização tecnológica, o aumento da produtividade e melhoria das condições de produção", cita texto distribuído pelo Ministério da Fazenda à imprensa.

"Os efeitos da medida alcançam fabricantes, distribuidores e prestadores de serviços, gerando externalidades positivas, como criação de emprego e renda, incremento da produção nacional e maior dinamismo econômico nas regiões atendidas, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável", acrescenta.

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