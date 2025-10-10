A- A+

NOVO MODELO CMN: crédito imobiliário indexado à inflação terá componente de amortização extra Amortização terá como teto a média do índice de preços utilizado no período de 20 anos anterior à data de contratação da operação de crédito

O Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou a criação de um componente adicional de amortização nas linhas de crédito imobiliário indexadas aos índices de preços. A ação faz parte do novo desenho do crédito imobiliário, divulgado nesta sexta-feira, e foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em agosto.

A resolução 5.255 cria um "componente adicional de amortização" nessas linhas, voltado a minimizar variações no valor nominal das prestações.

Essa amortização terá como teto a média do índice de preços utilizado no período de 20 anos anterior à data de contratação da operação de crédito. Caberá ao Banco Central divulgar mensalmente o valor máximo do componente adicional de amortização, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A decisão do CMN foi aprovada em reunião extraordinária na quinta-feira, 9, mas publicada somente nesta sexta-feira, 10.

Como mostrou o Broadcast, técnicos do governo vinham estudando a possibilidade de o mutuário pagar amortizações extraordinárias em um momento no qual a inflação está mais controlada. Isso permitira que um eventual repique do IPCA fosse absorvido antecipadamente, reduzindo o risco e a volatilidade da linha, que se tornaria mais atrativa para o tomador.

A avaliação era de que, à medida que o funding do crédito imobiliário migrasse para fontes de mercado, os bancos demandariam cada fez mais hedge. A captação feita com base na curva de inflação é considerada mais estável, com possibilidade de tornar a originação mais barata e mais simples para as instituições.





Veja também