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Economia CMN e BC anunciam novas regras para conter endividamento das famílias Medidas reforçam controle de crédito, rotativo e protegem consumidores

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central (BC) aprovaram na noite desta quarta-feira (25) um conjunto de medidas para prevenir o endividamento excessivo no Brasil.

As novas regras estabelecem critérios mais rigorosos para a concessão de empréstimos, ampliam a proteção de consumidores com dificuldades financeiras e aumentam as exigências de controle e transparência para instituições financeiras.

O pacote também busca tornar mais segura a contratação de crédito, reduzir o uso frequente do rotativo do cartão e melhorar a identificação de clientes com elevado comprometimento da renda.

No fim de outubro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, tinha anunciado que o órgão estudava medidas para conter o número de superendividados, que cresceu 75% em cinco anos. Nesta quinta-feira (26), o BC concederá uma entrevista coletiva para explicar as medidas.

A maior parte das medidas entrará em vigor em 1º de julho de 2027. A exceção são as regras sobre negociação de direitos creditórios, previstas para 1º de novembro de 2027. As consultas públicas e a tomada de subsídios ficarão abertas por 90 dias.

Contratação mais segura

As instituições financeiras deverão concluir a contratação de empréstimos e financiamentos por canais seguros, como aplicativos oficiais, internet banking ou atendimento presencial autorizado.

As ofertas poderão continuar sendo feitas por telefone e aplicativos de mensagens, mas a formalização deverá ocorrer nos canais autorizados. Os bancos também terão de confirmar a identidade do cliente e registrar sua concordância com a operação.

Proteção a inadimplentes

Consumidores com dívidas em atraso há 90 dias ou mais em operações sem garantia, ou que apresentem sinais claros de incapacidade de pagamento, terão proteção reforçada.

Nesses casos, as instituições não poderão ampliar a exposição ao risco por meio de novos empréstimos sem garantia.

Continuarão permitidos:

Crédito com garantias reais suficientes;

Crédito consignado;

Modalidade especial com juros reduzidos prevista em lei;

Operações ligadas à recuperação judicial ou extrajudicial.

Também serão autorizadas renegociações, portabilidade e substituição da dívida por condições mais vantajosas.

Limite do cartão

Os bancos deverão reduzir gradualmente os limites dos cartões de clientes que, nos últimos seis meses, deixarem de pagar integralmente três ou mais faturas, em meses diferentes, recorrendo ao crédito rotativo.

A medida busca evitar o acúmulo de dívidas em uma das modalidades de crédito mais caras do mercado.

Os clientes deverão ser avisados previamente, e os critérios de redução precisarão constar no contrato. As restrições terminarão quando o consumidor pagar integralmente seis faturas consecutivas ou quitar toda a dívida do rotativo.

A análise deverá considerar os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro.

Venda de dívidas

As novas regras também garantem a proteção dos consumidores quando empréstimos e financiamentos forem transferidos para fundos de investimento, securitizadoras (empresas que convertem dívidas em outros papéis) ou outros compradores fora do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A venda da dívida não poderá reduzir os direitos do cliente. A instituição que concedeu originalmente o crédito continuará responsável pelo atendimento e, em última instância, pela prestação de informações sobre:

Saldo devedor e pagamentos realizados;

Juros e demais encargos;

Antecipação da quitação;

Portabilidade e quitação da dívida.

Também haverá regras para estabelecer prazo mínimo antes da transferência do crédito e exigir que a instituição vendedora mantenha parte da exposição ao risco.

Controle e transparência

Os bancos deverão aprimorar os mecanismos de avaliação de risco, considerando o nível de endividamento e a capacidade de pagamento de pessoas físicas e jurídicas durante todo o ciclo do crédito.

Outra proposta, que será submetida à consulta pública, prevê a padronização do Comprometimento Financeiro Individual (CFI). O indicador mede quanto da capacidade mensal de pagamento de uma pessoa está comprometido com dívidas e outras obrigações financeiras.

A iniciativa busca uniformizar os cálculos entre instituições e facilitar a identificação de consumidores em situação de vulnerabilidade.

Também será discutida a ampliação da transparência, com divulgação de informações sobre critérios de gerenciamento de riscos e distribuição das operações de crédito conforme o comprometimento financeiro dos clientes.

Regras para investimentos

O pacote ainda amplia as exigências para instituições que investem em operações de securitização, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

Essas instituições deverão conhecer os ativos que dão origem aos créditos como se estivessem registrados em seus próprios balanços.

Quem não cumprir os requisitos ficará sujeito a exigências de capital mais rigorosas, que poderão incluir a dedução do valor do ativo do capital regulatório.

Quando entram em vigor?

O cronograma estabelece duas datas principais:

1º de julho de 2027: início da vigência da maior parte das medidas;

1º de novembro de 2027: entrada em vigor das regras sobre a venda de dívidas.

As iniciativas integram a Agenda BC e buscam fortalecer a segurança do sistema financeiro, estimular a concessão responsável de crédito e ampliar a proteção dos consumidores contra o endividamento excessivo.

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