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Crédito CMN e BC aprovam novas medidas sobre concessão de crédito e endividamento O conjunto publicado nesta quarta entra em vigor em 1º de julho de 2027, com exceção de regra sobre negociação de direitos creditórios, que entra em vigor em 1º de novembro de 2027

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central aprovaram um novo conjunto de medidas para aprimorar a conduta e o tratamento prudencial dos riscos associados à concessão de crédito e ao endividamento, especialmente de pessoas físicas. Entre as medidas publicadas nesta quarta-feira (25) está a redução gradual do limite do cartão para quem usa o crédito rotativo com frequência.

O conjunto publicado nesta quarta entra em vigor em 1º de julho de 2027, com exceção de regra sobre negociação de direitos creditórios, que entra em vigor em 1º de novembro de 2027.

"As medidas reforçam a necessidade de as instituições identificarem, monitorarem e mitigarem o risco de crédito, em especial o risco associado ao nível de endividamento dos tomadores", afirma o BC.

A autarquia avalia que as iniciativas favorecem a concessão sustentável de crédito, fortalecem a disciplina de mercado e aprimoram o acompanhamento de indicadores relevantes para avaliações sobre o endividamento, os padrões de concessão e a solidez das instituições e de suas carteiras de crédito.

Ainda segundo a autoridade monetária, as medidas atuam no reforço dos critérios de originação de crédito, gerenciamento de riscos, mensuração do comprometimento financeiro das pessoas físicas e ampliação da transparência sobre o endividamento.

Diminuição do limite por uso frequente do rotativo

As instituições que emitem cartões deverão gradualmente reduzir limites para os clientes que deixaram de pagar o valor total de três ou mais faturas, em meses diferentes, nos últimos seis meses e financiaram o restante pelo rotativo. A redução objetiva preservar o uso do cartão como meio de pagamento e diminuir os riscos de endividamento elevado ou excessivo.

Os critérios de redução devem constar do contrato e o cliente deve ser avisado antes da aplicação da medida. A restrição termina quando seis faturas seguidas forem integralmente pagas ou houver quitação total da dívida do rotativo.

Para identificar o uso frequente, as instituições terão que considerar os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro, por meio de informações do Sistema de Informações de Créditos (SCR) e do Open Finance.

Oferta em canais seguros

A oferta de crédito ainda poderá ser feita por telefone, aplicativo de mensagens ou por outros canais permitidos, mas a contratação só poderá ser concluída em canais eletrônicos da própria instituição, como aplicativos e internet banking, ou por meio de atendimento presencial autorizado.

As instituições seguem obrigadas a confirmar a identidade do cliente, garantir a autenticidade da contratação e registrar concordância do cliente.

Proteção reforçada

As instituições não poderão aumentar a exposição nas modalidades de crédito sem garantia de clientes que estejam com dívidas em atraso no sistema há 90 dias ou mais em operações sem garantias ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las nas condições combinadas.

Essa restrição não alcança a liberação de novos recursos por meio de crédito com garantias reais suficientes, de crédito consignado, da modalidade especial com juros reduzidos prevista em lei e das operações ligadas a processos de recuperação judicial ou extrajudicial.

No período, operações sem garantia somente poderão ser renegociadas, portadas para outras instituições ou trocadas por modalidades mais vantajosas para o cliente.

Direitos creditórios

Foram estabelecidas regras sobre a prestação de informações e a proteção do devedor quando empréstimos, financiamentos e outros direitos creditórios forem transferidos a fundos de investimento, companhias securitizadoras ou outros adquirentes fora do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Também será ampliada a visão consolidada do endividamento do cliente e a capacidade de monitorar pagamentos, atrasos, renegociações e outras alterações ao longo da vida da operação, inclusive após negociações sucessivas, segundo o BC.

Para a autoridade monetária, as regras sobre a prestação de informações ao BC possibilitarão melhor rastreabilidade do crédito e o monitoramento de todo o ciclo da operação de crédito tanto no âmbito do SFN quanto na ocorrência de negociações dos direitos creditórios para pessoas não integrantes do sistema.

A regulamentação também prevê prazo mínimo entre a constituição do crédito e sua negociação para fora do SFN e a manutenção de parte da exposição ao risco pela instituição transferidora. Os prazos, percentuais, formas de retenção, dispensas e tratamentos diferenciados serão disciplinados pelo BC.

Gerenciamento de riscos

As regras de gerenciamento de riscos devem ser aprimoradas para considerar o nível de endividamento e a capacidade de pagamento das contrapartes ao longo do ciclo do crédito. As instituições deverão estabelecer metodologias, indicadores, limites e procedimentos internos para identificar, acompanhar e tratar situações de endividamento e de comprometimento financeiro elevado ou excessivo.

A abordagem deverá ser proporcional ao perfil de risco de cada instituição e se o arcabouço abrange pessoas físicas e jurídicas, admitindo critérios diferenciados segundo as características das contrapartes.

Processo de securitização

Foram elevadas as exigências informacionais para exposições a operações de securitização e assemelhadas, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). As instituições que investem nesses instrumentos deverão conhecer os ativos subjacentes como se os mantivessem em seu balanço. Caso não atendam aos requisitos estabelecidos, a nova regra prevê a aplicação do requerimento de capital mais oneroso, equivalente à dedução do valor do ativo do capital regulatório.

Consultas públicas

Será submetida à consulta pública e tomada de subsídios uma proposta de metodologia padronizada para o cálculo do Comprometimento Financeiro Individual (CFI) de pessoas físicas. O indicador relaciona os desembolsos mensais com obrigações financeiras à capacidade mensal de pagamento do devedor.

A padronização busca, segundo o BC, promover maior consistência na apuração desse indicador, reduzindo diferenças metodológicas que possam comprometer a adequada avaliação dos riscos associados ao endividamento das famílias.

De acordo com a autarquia, o CFI permitirá aferir quanto da capacidade mensal de pagamento do cliente está comprometida com obrigações financeiras, contribuindo para a identificação e o acompanhamento de situações de maior vulnerabilidade financeira.

Também será submetida à consulta pública proposta de reforço à transparência e à disciplina de mercado por meio da divulgação de informações sobre os riscos associados ao endividamento.

A proposta prevê que as instituições deverão divulgar informações qualitativas, como critérios associados ao gerenciamento de riscos, e quantitativas, como a distribuição das operações de crédito por faixas de comprometimento financeiro das contrapartes e indicadores relacionados ao endividamento de pessoas físicas.

As consultas públicas e a tomada de subsídios permanecerão abertas por 90 dias.

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