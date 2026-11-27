CMN reduz juros do Fundo Clima para baterias nacionais
Taxa cai de 6,5% para 3% ao ano em projetos de armazenamento
Projetos de armazenamento de energia ganharam um incentivo para usar baterias produzidas no Brasil. Em reunião extraordinária nessa quinta-feira (26), o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a redução da taxa de juros de financiamentos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, conhecido como Fundo Clima, para empreendimentos do tipo que usem baterias nacionais.
Com a mudança, a taxa anual paga pelos tomadores de crédito ao Fundo passa de 6,5% para 3% ao ano. A medida, no entanto, vale apenas para os leilões a serem realizados em 2 de dezembro.
Em nota, o Ministério da Fazenda informou que a decisão busca incentivar o uso de equipamentos nacionais e ampliar a participação da indústria brasileira no setor de armazenamento de energia.
Quem terá juros menores
A nova taxa será aplicada a projetos de sistemas de armazenamento de energia que usem conjuntos de baterias (packs) produzidos no Brasil.
Para ter acesso à condição mais favorável, os equipamentos deverão cumprir as exigências de conteúdo nacional estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na prática, não basta o projeto usar baterias importadas ou apenas ser instalado no país.
Como fica o financiamento
A mudança reduz o custo do crédito para projetos que atendam às condições estabelecidas:
• Taxa anterior: 6,5% ao ano;
• Nova taxa: 3% ao ano;
• Beneficiários: projetos de armazenamento com baterias produzidas no Brasil, conforme os critérios de nacionalização do BNDES.
A redução dos juros torna os financiamentos mais baratos e pode ajudar a viabilizar investimentos em sistemas de armazenamento.
Leilões
Previstos para a próxima quarta-feira (2), os Leilões de Reserva de Capacidade de 2026 têm o objetivo de contratar novos sistemas capazes de armazenar energia e disponibilizá-la quando necessário. A programação inclui uma modalidade específica para projetos que utilizem equipamentos com conteúdo nacional.
Com a redução da taxa do Fundo Clima, o governo busca estimular a participação de baterias produzidas no país nesses projetos.
A resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Quem compõe o CMN
O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por estabelecer diretrizes para as políticas monetária, creditícia e cambial do país.
Presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o colegiado também é composto pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Como funcionam as baterias
Os sistemas de armazenamento de energia em baterias permitem guardar eletricidade para uso em outro momento. Eles funcionam de maneira semelhante a uma bateria de celular, mas em escala muito maior e conectados ao sistema elétrico.
Quando há energia disponível, o sistema utiliza essa eletricidade para carregar as baterias. Durante o carregamento, a energia elétrica é convertida em energia química e fica armazenada dentro das células.
Quando a eletricidade é necessária, ocorre o processo inverso: a energia química é convertida novamente em energia elétrica e enviada para a rede ou para o local que precisa de abastecimento.
Esses sistemas são formados por diferentes componentes, entre eles:
• Células: unidades básicas que armazenam energia por meio de reações eletroquímicas;
• Módulos e packs: conjuntos de células agrupadas para formar uma bateria com maior capacidade;
• Sistema de gerenciamento: monitora temperatura, tensão e carga das baterias, ajudando a garantir a segurança e o funcionamento adequado;
• Inversor: converte a eletricidade entre corrente contínua, utilizada pelas baterias, e corrente alternada, utilizada pela rede elétrica.
O conjunto de baterias, chamado de pack, é justamente o equipamento que deverá ser produzido no Brasil para que o projeto possa ter acesso à taxa reduzida do Fundo Clima, respeitando os critérios de nacionalização do BNDES.