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Conselho Monetário Nacional CMN reduz juros do Fundo Clima para baterias nacionais Taxa cai de 6,5% para 3% ao ano em projetos de armazenamento

Projetos de armazenamento de energia ganharam um incentivo para usar baterias produzidas no Brasil. Em reunião extraordinária nessa quinta-feira (26), o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a redução da taxa de juros de financiamentos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, conhecido como Fundo Clima, para empreendimentos do tipo que usem baterias nacionais.

Com a mudança, a taxa anual paga pelos tomadores de crédito ao Fundo passa de 6,5% para 3% ao ano. A medida, no entanto, vale apenas para os leilões a serem realizados em 2 de dezembro.

Em nota, o Ministério da Fazenda informou que a decisão busca incentivar o uso de equipamentos nacionais e ampliar a participação da indústria brasileira no setor de armazenamento de energia.

Quem terá juros menores

A nova taxa será aplicada a projetos de sistemas de armazenamento de energia que usem conjuntos de baterias (packs) produzidos no Brasil.

Para ter acesso à condição mais favorável, os equipamentos deverão cumprir as exigências de conteúdo nacional estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na prática, não basta o projeto usar baterias importadas ou apenas ser instalado no país.

Como fica o financiamento

A mudança reduz o custo do crédito para projetos que atendam às condições estabelecidas:

• Taxa anterior: 6,5% ao ano;

• Nova taxa: 3% ao ano;

• Beneficiários: projetos de armazenamento com baterias produzidas no Brasil, conforme os critérios de nacionalização do BNDES.

A redução dos juros torna os financiamentos mais baratos e pode ajudar a viabilizar investimentos em sistemas de armazenamento.

Leilões

Previstos para a próxima quarta-feira (2), os Leilões de Reserva de Capacidade de 2026 têm o objetivo de contratar novos sistemas capazes de armazenar energia e disponibilizá-la quando necessário. A programação inclui uma modalidade específica para projetos que utilizem equipamentos com conteúdo nacional.

Com a redução da taxa do Fundo Clima, o governo busca estimular a participação de baterias produzidas no país nesses projetos.

A resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Quem compõe o CMN

O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por estabelecer diretrizes para as políticas monetária, creditícia e cambial do país.

Presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o colegiado também é composto pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Como funcionam as baterias

Os sistemas de armazenamento de energia em baterias permitem guardar eletricidade para uso em outro momento. Eles funcionam de maneira semelhante a uma bateria de celular, mas em escala muito maior e conectados ao sistema elétrico.

Quando há energia disponível, o sistema utiliza essa eletricidade para carregar as baterias. Durante o carregamento, a energia elétrica é convertida em energia química e fica armazenada dentro das células.

Quando a eletricidade é necessária, ocorre o processo inverso: a energia química é convertida novamente em energia elétrica e enviada para a rede ou para o local que precisa de abastecimento.

Esses sistemas são formados por diferentes componentes, entre eles:

• Células: unidades básicas que armazenam energia por meio de reações eletroquímicas;

• Módulos e packs: conjuntos de células agrupadas para formar uma bateria com maior capacidade;

• Sistema de gerenciamento: monitora temperatura, tensão e carga das baterias, ajudando a garantir a segurança e o funcionamento adequado;

• Inversor: converte a eletricidade entre corrente contínua, utilizada pelas baterias, e corrente alternada, utilizada pela rede elétrica.

O conjunto de baterias, chamado de pack, é justamente o equipamento que deverá ser produzido no Brasil para que o projeto possa ter acesso à taxa reduzida do Fundo Clima, respeitando os critérios de nacionalização do BNDES.

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