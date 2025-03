CMO adia reunião de líderes para discutir Orçamento para a quinta-feira, dia 20

A- A+

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) informou nesta quarta-feira, 19, que a reunião de líderes prevista para as 14 horas desta quarta, foi adiada para a quinta-feira, 20, às 9 horas. Os integrantes do colegiado vão discutir os últimos detalhes do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que deve ser votado ainda nesta semana pela comissão.

A reunião foi adiada por causa da instalação das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. As reuniões dos colegiados estão marcadas para a tarde desta quarta-feira.

Com isso, a CMO realizará a reunião de líderes logo antes da reunião deliberativa marcada para a quinta-feira, às 10 horas.

Há sessões marcadas para quinta-feira e sexta-feira para a votação da proposta na comissão.



Veja também