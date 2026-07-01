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setor elétrico CMSE: Utilização adicional de térmicas poderá ser verificada com condições climáticas adversas O colegiado classificou como "elevada" a probabilidade de ocorrência do fenômeno El Niño no segundo semestre de 2026, com predominância de projeções que apontam para intensidade forte ou muito forte

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontou nesta quarta-feira (1) que a utilização complementar de usinas termelétricas poderá ser verificada se forem confirmados os cenários de maior demanda de energia e condições climáticas adversas. Além das térmicas, outra medida é a operação otimizada das hidrelétricas do rio São Francisco e o uso estratégico do reservatório da Usina de Itaipu.

O colegiado classificou como "elevada" a probabilidade de ocorrência do fenômeno El Niño no segundo semestre de 2026, com predominância de projeções que apontam para intensidade forte ou muito forte. Com isso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) precisa considerar o atendimento de potência do Sistema Elétrico.

Apesar das projeções para o segundo semestre do ano, houve "melhora contínua" das condições hidrometeorológicas na Região Sul ao longo do mês de junho, especialmente na bacia do rio Iguaçu. Com isso, houve recuperação dos níveis de armazenamento dos reservatórios da região, que alcançaram níveis considerados satisfatórios.

De acordo com o ONS, a atuação frequente de frentes frias e massas de ar frio nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste favoreceu a ocorrência de chuvas e a redução das temperaturas ao longo do período. Nessas três regiões, os termômetros registraram valores abaixo da média histórica para a época do ano.

"Já as bacias dos rios Iguaçu, Tietê, Grande, Paranaíba e a incremental à UHE Itaipu apresentaram totais de precipitação superiores à média mensal. No caso das bacias dos rios Tietê, Grande e Paranaíba, os índices históricos de chuva para esta época do ano são naturalmente reduzidos", disse o Comitê, em nota.

Também foi informado que, para grande parte das demais bacias do Sistema Interligado Nacional (SIN), os cenários apresentam condições próximas à média histórica. O ONS, durante o encontro de hoje, apresentou o chamado Plano da Operação Energética (PEN) Esse instrumento avalia os critérios de garantia de suprimento de energia e potência, no horizonte 2027 a 2030. Os resultados serão divulgados no dia 7 de julho, data em que também será realizada reunião com agentes.

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