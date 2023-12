CNA estima que PIB do agronegócio vai recuar 0,94% em 2023 e ter resultado negativo de até 2%

A- A+

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) espera que o PIB do agronegócio feche 2023 com uma queda de 0,94%, e 2021 com com um resultado que varia de 0% a -2%. A entidade apresentou um balanço do setor nesta quarta-feira.

Neste ano, a principal razão apontada para o resultado negativo é o comportamento “desfavorável dos preços do agronegócio”, afetando todos os seus segmentos. Por outro lado, houve recorde de produção de grãos em 322,8 milhões de toneladas na safra 2022/23

Ainda assim, o PIB do agronegócio pode alcançar R$ 2,6 trilhões em 2023 – terceiro maior valor da série histórica iniciada em 1996, atrás apenas de 2021 e 2022.

A queda não será maior devido “aos excelentes resultados da produção” agroindústria pecuária, diz a CNA.

Para 2024, a relação entre custos de produção e a queda no preço das commodities também pode comprometer a receita do setor. Efeitos climáticos, sobretudo o El Niño, deve impactar também a produtividade no Brasil.

