FATURAMENTO CNC: turismo deve faturar recorde de R$ 14,48 bi e criar 39,2 mil novas vagas no carnaval 2026 O segmento de bares e restaurantes concentrará um faturamento de R$ 5,77 bilhões

O setor de turismo deve alcançar uma movimentação financeira recorde de R$ 14,48 bilhões no carnaval 2026, calculou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Se confirmado, o volume de receitas terá um crescimento real de 3,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. O bom desempenho deve render uma criação de 39,2 mil vagas de empregos temporários formais.

"O otimismo do setor é impulsionado pelo fluxo recorde de turistas estrangeiros e pela estabilização dos preços de serviços essenciais", justificou a CNC, em nota.

O segmento de bares e restaurantes concentrará um faturamento de R$ 5,77 bilhões, seguido por empresas de transporte rodoviário e aéreo (R$ 3,73 bilhões) e serviços de hospedagem em hotéis e pousadas (R$ 1,44 bilhão). Os três segmentos responderão assim por mais de 74% de toda a receita prevista durante o feriadão.

"Além de uma riquíssima celebração cultural que envolve grande parte da população brasileira, o carnaval é combustível para que o comércio e o turismo encerrem a alta temporada de verão e comecem o ano com bons resultados", declarou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota distribuída à imprensa.

A projeção da CNC tem como base a expectativa recorde de turistas estrangeiros (que devem somar 1,42 milhão de visitantes internacionais em fevereiro, alta de 4,0% em relação ao Carnaval de 2025) e uma dinâmica inflacionária mais benigna, que favorece também o consumo doméstico.

"Os indicadores econômicos na virada do ano mostram um sinal positivo para o comércio, aliado ao pleno emprego e a uma relativa maior remuneração do trabalhador. Estes fatores, combinados à crescente presença de estrangeiros com sua moeda valorizada criam um ambiente propício para o recorde de faturamento do setor no carnaval", justificou o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, em nota.

A previsão de abertura de 39,2 mil novos postos temporários é puxada pelo segmento de bares e restaurantes, com expectativa de 27,9 mil contratações, seguido por transportes, com mais 4,3 mil vagas, e pelo setor hoteleiro, com mais 4,1 mil. A taxa de efetivação para 2026 está estimada em 11%, inferior aos 16% registrados no ano anterior.

