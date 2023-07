CNI eleva para 2,1% projeção de crescimento do PIB, mas indústria de transformação deve ter queda

A- A+

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) anunciou, nesta quinta-feira (13), uma revisão para cima sobre a projeção do PIB brasileiro. A expectativa agora é de alta em 2,1%, ante 1,2% projetado no último levantamento, no fim do primeiro trimestre de 2023.

Para os técnicos da entidade, esse percentual será reflexo sobretudo de um aumento esperado de 13,2% do PIB da agropecuária neste ano. A indústria e o setor de serviços devem apresentar desaceleração, segundo o relatório.

“O Brasil tem dificuldades de crescimento porque, apesar de termos uma superprodução de produtos agrícolas, falta competitividade à indústria nacional, principalmente pela complexidade do sistema tributário” afirma, em nota, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

No curto e médio prazo, segundo ele, há perspectiva de melhora no cenário com o avanço da Reforma Tributária no Congresso e a queda da inflação, “que permitirá ao Banco Central iniciar a redução dos juros”.

Principais projeções para 2023

PIB: 2,1%

Indústria geral: 0,6%

Indústria de transformação: -0,9%

Agropecuária: 13,2%

Indústria da construção: 1,5%

Consumo das famílias: 1,8%

IPCA: 4,9%

Selic (fim do ano): 12%

