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ESCALA 6X1 CNI pede ao STF que suspenda decreto de Lula sobre fim da 6x1 e defende regulamentação via Congresso Na visão da confederação, o decreto e a portaria do ministério "invadiram a competência legislativa" ao tratarem de temas do direito do trabalho

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda o decreto do governo Lula e a portaria do Ministério do Trabalho que regulamentaram o fim da escala 6x1 e a redução gradual da jornada de trabalho. A entidade diz que o Executivo "extrapolou o poder de regulamentar" e que caberia ao Congresso regular o tema.

A CNI quer que o Supremo ordene ao Executivo que se abstenha de normatizar quaisquer aspectos da PEC do fim da 6x1. Pede ainda que a Corte apele ao Congresso para que os parlamentares disciplinem, em até 180 dias, questões relacionadas à redução de jornada, especialmente os regimes diferenciados de trabalho e discutindo "medidas de mitigação dos impactos sobre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte".

Na visão da confederação, o decreto e a portaria do ministério "invadiram a competência legislativa" ao tratarem de temas como turnos ininterruptos de revezamento, jornada sob a escala de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, compensação e horas extras, fixação obrigatória de divisores do salário-hora, remuneração do repouso semanal, normas coletivas, fiscalização e prestação de informações ao e-Social.

Na ação, a CNI lembra que a implantação do fim da escala 6x1 já é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, destacando a decisão do ministro Flávio Dino que manteve o cronograma da redução de jornada e fez um apelo ao Congresso para disciplinar sobre os regimes diferenciados de trabalho.

A entidade diz que o governo Lula, ao editar o decreto sobre o fim da 6x1 "usurpou a competência legislativa e comprometeu o equilíbrio funcional" entre os poderes. Na mesma linha, a portaria do Ministério do Trabalho "viola a legalidade, a separação dos Poderes e os limites constitucionais do poder regulamentar", dia ainda a confederação.

"A disciplina de jornada, adicional de horas extras e compensação de horários integra o núcleo do direito do trabalho. O afastamento das prerrogativas do Congresso Nacional para que o Executivo governe as relações trabalhistas mediante decretos desfigura a separação dos Poderes (art. 2º da Constituição) e atenta contra a própria estabilidade das instituições republicanas", ressalta a CNI.

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