CNI prevê crescimento de 1,7% na economia em 2024 e culpa baixo investimento pelo desempenho

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou nesta quinta-feira (14) uma estimativa de desaceleração da atividade econômica em 2024. Mais pessimista que o dado do governo, a entidade do setor industrial vê alta de 1,7%, enquanto o Ministério da Fazenda estima elevação de 2,2% em 2024.

Para este ano, a CNI vê crescimento econômico de 3%, em linha com o último levantamento da equipe econômica. Por outro lado, Fernando Haddad fala em crescimento um pouco acima desse patamar em 2023.

O argumento da entidade é que o crescimento pautado por “fatores excepcionais” e sem aumento do investimento neste ano “não constrói bases” para melhorar o desempenho em 2024.

Conforme o estudo apresentado nesta quinta-feira, o consumo das famílias deve crescer 2,6% e o investimento recuar 3,5% em 2023.

Com isso, é esperado um desempenho mais fraco no PIB indústria, com alta de apenas 0,9% 2024. Este ano, a perspectiva é elevação na casa de 1,5%.

Outros setores

Na semana passada, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou o balanço do setor em 2023 e estimou que PIB do agronegócio deve fechar o ano com uma alta de 0,94%. A expectativa é de que, em 2024, o resultado varie entre um crescimento zero e uma queda de 2%.

A principal razão apontada para esse cenário é o aumento de custo na produção, em paralelo à queda nos preços das commodities agrícolas no mercado internacional. Isso reduziu a margem de lucro do setor.

