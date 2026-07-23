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CNI sinaliza queda de 42,5% em exportação de bens afetados por nova tarifa mexicana

Em vigor desde janeiro, medida pode comprometer US$ 665 milhões em produtos brasileiros. Indústria se reúne com governo nesta quinta-feira (23) e defende acordo de livre comércio para neutralizar impactos

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Segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a retração representa perdas de US$ 91,5 milhões para a indústria brasileira.Segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a retração representa perdas de US$ 91,5 milhões para a indústria brasileira. - Foto: Divulgação

As exportações brasileiras dos produtos afetados pelo Programa de Protección para las Industrias Estratégicas, adotado pelo governo do México em janeiro de 2026, registraram queda de 42,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com a média do mesmo período dos três anos anteriores. Segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a retração representa perdas de US$ 91,5 milhões para a indústria brasileira.

O estudo será apresentado ao governo federal durante reunião da seção brasileira do Conselho Empresarial Brasil-México (Cebramex), que reúne representantes do setor produtivo e do poder público.

A medida mexicana elevou o imposto de importação para 1.463 códigos tarifários, com alíquotas que, em alguns casos, superam 50%. Com isso, o Brasil passou a ser o quinto país mais exposto às novas tarifas entre as economias que não possuem acordo de livre comércio com o México. A CNI estima que cerca de US$ 665 milhões em exportações brasileiras estejam sujeitos aos impactos da medida.

Para a entidade, a solução passa pela exclusão dos produtos brasileiros da nova política tarifária e pelo avanço das negociações para um acordo de livre comércio entre os dois países. A confederação calcula que um tratado comercial poderia adicionar US$ 13,8 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) conjunto, ampliar em US$ 3,2 bilhões o comércio bilateral e atrair aproximadamente US$ 8 bilhões em investimentos.

A gerente de Comércio e Integração Internacional da CNI, Constanza Negri, afirma que o aumento das tarifas compromete a integração produtiva entre Brasil e México e dificulta o fortalecimento das relações comerciais. Segundo ela, ampliar o diálogo entre os governos é essencial para preservar a competitividade da indústria brasileira e criar novas oportunidades de negócios.

O levantamento mostra que 78,1% da queda nas exportações corresponde a bens intermediários, indicando impacto direto nas cadeias industriais dos dois países. Entre janeiro e junho de 2026, dos 171 produtos brasileiros atingidos pelas tarifas e exportados ao México, 113 registraram redução nas vendas.

Os setores mais afetados foram:
Veículos automotores (51,8%);
Produtos de borracha e material plástico (9,1%);
Metalurgia (8%);
Couros e calçados (7,4%);
Produtos químicos (5,9%);
Celulose e papel (5,8%);
Máquinas e equipamentos (5,6%).

Em alguns casos, o impacto foi ainda mais severo. As exportações brasileiras de tubos de ferro e aço utilizados em oleodutos e gasodutos, por exemplo, foram interrompidas, registrando queda de 100% no primeiro quadrimestre.

Apesar do cenário, a CNI identificou 474 oportunidades comerciais para a indústria de transformação brasileira no mercado mexicano. Os segmentos com maior potencial de expansão são os de produtos químicos, máquinas e equipamentos, alimentos, produtos metálicos, borracha e plástico e veículos automotores.

Entretanto, a entidade destaca que 90,3% dessas oportunidades ainda estão sujeitas às tarifas de importação impostas pelo México, o que limita o potencial de crescimento das exportações brasileiras e reforça a necessidade de um acordo comercial entre os dois países.

Além da isenção dos produtos brasileiros das novas tarifas, a CNI também defende o fortalecimento da parceria bilateral por meio da ampliação do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Operadores Econômicos Autorizados, da redução de barreiras comerciais e do incentivo à cooperação regulatória entre Brasil e México.

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