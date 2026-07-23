A- A+

Tarifa CNI sinaliza queda de 42,5% em exportação de bens afetados por nova tarifa mexicana Em vigor desde janeiro, medida pode comprometer US$ 665 milhões em produtos brasileiros. Indústria se reúne com governo nesta quinta-feira (23) e defende acordo de livre comércio para neutralizar impactos

As exportações brasileiras dos produtos afetados pelo Programa de Protección para las Industrias Estratégicas, adotado pelo governo do México em janeiro de 2026, registraram queda de 42,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com a média do mesmo período dos três anos anteriores. Segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a retração representa perdas de US$ 91,5 milhões para a indústria brasileira.

O estudo será apresentado ao governo federal durante reunião da seção brasileira do Conselho Empresarial Brasil-México (Cebramex), que reúne representantes do setor produtivo e do poder público.

A medida mexicana elevou o imposto de importação para 1.463 códigos tarifários, com alíquotas que, em alguns casos, superam 50%. Com isso, o Brasil passou a ser o quinto país mais exposto às novas tarifas entre as economias que não possuem acordo de livre comércio com o México. A CNI estima que cerca de US$ 665 milhões em exportações brasileiras estejam sujeitos aos impactos da medida.

Para a entidade, a solução passa pela exclusão dos produtos brasileiros da nova política tarifária e pelo avanço das negociações para um acordo de livre comércio entre os dois países. A confederação calcula que um tratado comercial poderia adicionar US$ 13,8 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) conjunto, ampliar em US$ 3,2 bilhões o comércio bilateral e atrair aproximadamente US$ 8 bilhões em investimentos.

A gerente de Comércio e Integração Internacional da CNI, Constanza Negri, afirma que o aumento das tarifas compromete a integração produtiva entre Brasil e México e dificulta o fortalecimento das relações comerciais. Segundo ela, ampliar o diálogo entre os governos é essencial para preservar a competitividade da indústria brasileira e criar novas oportunidades de negócios.

O levantamento mostra que 78,1% da queda nas exportações corresponde a bens intermediários, indicando impacto direto nas cadeias industriais dos dois países. Entre janeiro e junho de 2026, dos 171 produtos brasileiros atingidos pelas tarifas e exportados ao México, 113 registraram redução nas vendas.

Os setores mais afetados foram:

Veículos automotores (51,8%);

Produtos de borracha e material plástico (9,1%);

Metalurgia (8%);

Couros e calçados (7,4%);

Produtos químicos (5,9%);

Celulose e papel (5,8%);

Máquinas e equipamentos (5,6%).

Em alguns casos, o impacto foi ainda mais severo. As exportações brasileiras de tubos de ferro e aço utilizados em oleodutos e gasodutos, por exemplo, foram interrompidas, registrando queda de 100% no primeiro quadrimestre.

Apesar do cenário, a CNI identificou 474 oportunidades comerciais para a indústria de transformação brasileira no mercado mexicano. Os segmentos com maior potencial de expansão são os de produtos químicos, máquinas e equipamentos, alimentos, produtos metálicos, borracha e plástico e veículos automotores.

Entretanto, a entidade destaca que 90,3% dessas oportunidades ainda estão sujeitas às tarifas de importação impostas pelo México, o que limita o potencial de crescimento das exportações brasileiras e reforça a necessidade de um acordo comercial entre os dois países.

Além da isenção dos produtos brasileiros das novas tarifas, a CNI também defende o fortalecimento da parceria bilateral por meio da ampliação do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Operadores Econômicos Autorizados, da redução de barreiras comerciais e do incentivo à cooperação regulatória entre Brasil e México.

Veja também