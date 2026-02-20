A- A+

tarifaço CNI: Suspensão do tarifaço impacta US$ 21,6 bilhões em exportações aos EUA Presidente da instituição, Ricardo Alban, disse que a instituição seguirá monitorando os desdobramentos para avaliar com mais precisão os impactos para o Brasil

A decisão da Suprema Corte americana que derrubou o tarifaço do presidente Donald Trump beneficia US$ 21,6 bilhões em exportações brasileiras para os Estados Unidos.

O cálculo foi feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em comentário sobre a suspensão das tarifas recíprocas de até 50% para a entrada de produtos brasileiros no mercado americano.



Apesar do impacto significativo, a entidade diz, no entanto, que acompanha a decisão com atenção e cautela. Presidente da CNI, Ricardo Alban disse que a instituição seguirá monitorando os desdobramentos para avaliar com mais precisão os impactos para o Brasil.

A CNI frisa que, desde que as tarifas foram aplicadas, tem mobilizado o setor e contrapartes americanas para abrir caminhos de negociação. Esse esforço incluiu uma missão empresarial a Washington com a participação, em setembro, de cerca de 130 empresários. Foram realizadas também reuniões, encontros com empresas e autoridades norte-americanas em defesa da indústria brasileira.



A CNI lembra que a decisão divulgada hoje não derruba tarifas específicas, que atingem aço e alumínio. Além disso, acrescenta, investigações de práticas consideradas desleais, dentro da seção 301, permanecem abertas e podem resultar em novas medidas dos EUA sobre produtos do Brasil.

