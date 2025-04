CNI: Tarifa de 10% sobre produtos brasileiros nos EUA preocupa

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) expressou preocupação e cautela com a tarifa recíproca de 10% anunciada nesta quarta-feira, 4, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros.

Em posicionamento sobre o "tarifaço", a entidade voltou a defender que o Brasil insista na negociação com o governo americano.

Também informou que uma missão de empresários do setor visitará os Estados Unidos na primeira quinzena de maio. O objetivo é estreitar laços e buscar soluções de interesse comum.

"Claro que nos preocupamos com qualquer medida que dificulte a entrada dos nossos produtos em um mercado tão importante quanto os EUA, o principal para as exportações da indústria brasileira", avaliou, em nota, Ricardo Alban, presidente da CNI. "No entanto, precisamos fazer uma análise completa do ato. É preciso insistir e intensificar o diálogo para encontrar saídas que reduzam os eventuais impactos das medidas", acrescentou.