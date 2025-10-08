Qua, 08 de Outubro

CNI trabalhará com o governo contra falsificação de bebidas

Em nota, a Confederação se solidariza com familiares de vítimas do consumo de bebidas adulteradas com o produto

Prédio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).Prédio da Confederação Nacional da Indústria (CNI). - Foto: Reprodução

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) anunciou nesta quarta-feira, 8, que trabalhará junto ao governo federal contra a falsificação de bebidas. Em reunião na terça-feira, 7, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, entidades do setor manifestaram apoio às ações da Pasta contra falsificação e adulteração de bebidas destiladas.

Segundo nota, a CNI vai integrar o grupo de trabalho criado pelo governo para enfrentar a crise do metanol e se solidariza com familiares de vítimas do consumo de bebidas adulteradas com o produto.

A CNI classificou ainda como "acertada e prudente" a decisão do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de criar o Comitê de Enfrentamento da Crise do Metanol.

Segundo a entidade, isso "garante a racionalização de ações em curso e a convergência de esforços público-privados em torno um Plano de Ação comum, substancial e pragmático".
 

