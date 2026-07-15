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Mercado Financeiro 'CNN': EUA decidem impor novas tarifas ao Brasil De acordo com o colunista Daniel Rittner, a administração americana sinalizou com uma lista de exceções maior do que a atual

A CNN Brasil informou no final da manhã desta quarta-feira, 15, que o chefe do Escritório do Representante Comercial da Casa Branca (USTR), Jamieson Greer, disse a interlocutores do governo que já levou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a recomendação final de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros.

De acordo com o colunista Daniel Rittner, a administração americana sinalizou com uma lista de exceções maior do que a atual. Na última reunião entre os dois países, realizada na terça, 14, Greer deu as negociações por encerrado e reclamou da falta de empenho por parte do Brasil, segundo relatos feitos à CNN.

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