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Mercado Financeiro

'CNN': EUA decidem impor novas tarifas ao Brasil

De acordo com o colunista Daniel Rittner, a administração americana sinalizou com uma lista de exceções maior do que a atual

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O Representante Comercial dos EUA, Jamieson GreerO Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer - Foto: Saul Loeb / AFP

A CNN Brasil informou no final da manhã desta quarta-feira, 15, que o chefe do Escritório do Representante Comercial da Casa Branca (USTR), Jamieson Greer, disse a interlocutores do governo que já levou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a recomendação final de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros.

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De acordo com o colunista Daniel Rittner, a administração americana sinalizou com uma lista de exceções maior do que a atual. Na última reunião entre os dois países, realizada na terça, 14, Greer deu as negociações por encerrado e reclamou da falta de empenho por parte do Brasil, segundo relatos feitos à CNN.

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