Combustível CNPE aprova aumento de etanol anidro na gasolina Para Renato Cunha, do Sindaçúcar-PE, níveis de mistura aprovados equivalem a uma alta no mercado do etanol de mais de 1,4 bilhão de litros, e no de biodiesel de mais de 600 milhões de litros

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, na manhã da última quarta-feira (25), o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 27% para 30% (E30) e do biodiesel no óleo diesel de 14% para 15% (B15). A partir da transição para o E30, são esperados mais de R$ 10 bilhões em investimentos e a criação de mais de 50 mil postos de trabalhos. A medida entrará em vigor no dia 1º de agosto.



Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o objetivo é que o país avance na autossuficiência e na redução do preço dos combustíveis. As estimativas da nova mistura de etanol anidro indicam que a redução do preço da gasolina nos postos pode chegar a R$ 0,20 para o consumidor.

Entidades

A medida foi aprovada durante reunião do CNPE liderada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Após o encontro, ambos conversaram com representantes de entidades de produção de etanol e biodiesel, incluindo o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha.



“Chamou a atenção o fato de o presidente da república e do ministro de Minas e Energia terem realçado o fato de o Brasil já se encontrar em plena transição energética, quando o mundo ainda precisa avançar muito mais. E essa afirmativa deles deveu-se ao fato dos biocombustíveis serem uma grande realidade no país”, destacou.



De acordo com Cunha, os níveis de mistura aprovados pelo CNPE equivalem a uma expansão de mercado do etanol anidro em mais de 1,4 bilhão de litros e no de biodiesel de mais de 600 milhões de litros.



Renato Cunha também ressaltou os benefícios ambientais do aumento da mistura, como a redução de emissões de gases do efeito estufa.



“O etanol anidro, que atualmente é fabricado da cana-de-açúcar e também do milho; e o biodiesel, que tem uma origem forte na agricultura familiar, com várias origens e produtos agrícolas nacionais, são produtos que fornecem uma melhor qualidade ambiental, com mais sustentabilidade, tanto ao etanol como ao diesel nacional”, explicou ele.

Fluxo

Durante a reunião com as entidades, o ministro Alexandre Silveira frisou que a medida inverte o fluxo de mercado externo da gasolina.



“A NovaBio e o Sindaçúcar-PE consideram relevantes o fato dessa medida incentivar mais a produção de etanol dentro do país, gerando empregos e ativando a economia de mais de 250 municípios no Nordeste e 80 municípios em Pernambuco. Essa medida coloca o Brasil não mais como importador de gasolina, mas sim como exportador de gasolina”, ressaltou Renato Cunha.



A entrada da medida em vigor coincide com o início da safra dos estados da Paraíba e Pernambuco, que começa no final de julho e começo de agosto.

