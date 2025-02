A- A+

ADESÃO CNPE dá aval para Brasil aderir à AIE e à Irena como país-membro O governo do ex-presidente Bolsonaro havia interrompido as tratativas para a adesão brasileira

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deu aval nesta terça-feira para a inclusão do Brasil como país-membro da Agência Internacional de Energia (AIE) e da Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena).

No início do ano, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia anunciado a retomada do processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena), durante agenda oficial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O governo do ex-presidente Bolsonaro havia interrompido as tratativas para a adesão brasileira.

Segundo a pasta de Silveira, a adesão "amplia a influência do país na transição energética, fortalece o planejamento da segurança energética a médio e longo prazo e possibilita acesso a oportunidades estratégicas, como capacitação técnica e desenvolvimento de políticas públicas".

Foi informado ainda que o Brasil utilizará a presença nesses organismos para "impulsionar práticas sustentáveis, tecnologias de baixo carbono e mecanismos de financiamento da transição energética".

Em outra frente, também foi aprovada hoje a adesão do Brasil à Carta de Cooperação entre Países Produtores de Petróleo (CoC), fórum consultivo da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) e dos Países Produtores de Petróleo não-membros da Opep.



