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Energia CNPE: grupo de trabalho vai estudar 'estratégia nacional' para veículos elétricos O colegiado servirá de base para a estratégia nacional focada na frota de veículos eletrificados no País

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta sexta-feira (6) a criação de um grupo de trabalho sobre eletromobilidade. O colegiado servirá de base para a estratégia nacional focada na frota de veículos eletrificados no País. Haverá propostas para o "desenvolvimento sustentável" do setor, incluindo aspectos relacionados à infraestrutura elétrica, além de questões ambientais, industriais, tecnológicas e de mobilidade urbana.

Também foi aprovada nesta sexta uma resolução que institui o Grupo de Trabalho de Valorização Energética de Resíduos (GT-VER), com a perspectiva de transformar resíduos em ativo econômico. O Brasil gera mais de 80 milhões de toneladas anuais de resíduos com potencial energético ainda incipiente, segundo os dados apresentados.

Em outra frente, o CNPE aprovou a resolução que aprova a Estratégia Nacional de Dados Energéticos (ENDE) e institui o Comitê Técnico de Gestão da Estratégia Nacional de Dados Energéticos (CT-ENDE). "A Estratégia tem como objetivo aprimorar o ecossistema nacional de dados energéticos, contribuindo para decisões públicas mais qualificadas, maior transparência das informações setoriais e fortalecimento do planejamento energético", disse o Ministério de Minas e Energia (MME), em nota.

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