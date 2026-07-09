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COMBUSTÍVEIS CNPE irá deliberar sobre aumento do etanol na gasolina na terça-feira (14), afirma Motta O CNPE é o órgão de assessoramento do presidente da República para a formulação de diretrizes e políticas públicas do setor energético

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanso-PB), afirmou nesta quinta-feira (9) na rede social X que houve um acordo para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reunir na próxima terça-feira, 14, para deliberar sobre o aumento do porcentual de 30% para 32% do etanol na gasolina. De acordo com a postagem, o acerto se deu em contato com os ministros do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O CNPE é o órgão de assessoramento do presidente da República para a formulação de diretrizes e políticas públicas do setor energético. Presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Conselho reúne 17 ministros de Estado e o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Embora não integre formalmente o CNPE, Motta foi convidado para participar da reunião. Tanto ele como presidentes de demais instituições relevantes em nível nacional podem ser convidados, em razão da importância institucional de seus cargos e da necessidade de articulação entre os Poderes para algumas tomadas de decisão. Nessas situações, a participação ocorre sem direito a voto.

Na publicação, Motta também afirmou que, com relação ao PLP dos combustíveis, "o governo federal segue comprometido em retirar o subsídio que está sendo dado para a gasolina, necessitando apenas de mais um tempo para aguardar a estabilização do preço decorrente do conflito do Irã".

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