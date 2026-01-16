Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONCURSO

CNU 2: prazo para contestar resultado de vagas reservadas começa nesta sexta (16)

Recursos podem ser feitos até a próxima segunda-feira (19)

Reportar Erro
CNU 2: prazo para contestar resultado de vagas reservadas começa nesta sexta (16)CNU 2: prazo para contestar resultado de vagas reservadas começa nesta sexta (16) - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Começa nesta sexta-feira (16) o prazo para apresentação de recursos contestando resultados preliminares da avaliação de autodeclaração de candidatos que concorrem a vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, além do procedimento de caracterização da deficiência, no âmbito da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2).

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, o prazo para apresentação de recursos segue até a próxima segunda-feira (19).

Leia também

• Aberta consulta do resultado preliminar das vagas reservadas do CNU2

• Concurso Valec: Infra S.A. abre 65 vagas de cadastro reserva, com salários de R$ 10,8 mil

• Concurso da Câmara está com inscrições abertas

Resultados
A divulgação dos resultados preliminares da avaliação da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas foi feita na última quinta-feira (15).

Nesta segunda edição do concurso unificado, foi ampliado para 25% o percentual de vagas reservadas para pessoas negras e foram criadas cotas para pessoas indígenas (3%) e quilombolas (2%). A reserva para pessoas com deficiência permanece em 5%, conforme a Lei nº 8.112/1990.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter