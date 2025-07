A- A+

concurso CNU 2: quais cargos pagam os maiores salários? Confira lista Especialistas em regulação da Ancine e da ANP terão maior remuneração em nível superior. Agências também aparecem como melhor opção no nível intermediário

A partir desta quarta-feira (2), estarão abertas as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado. Mas, afinal, quais cargos pagam os melhores salários?

O GLOBO elencou, com base nos dados do Ministério da Gestão e Inovação, as maiores remunerações para nível superior e nível intermediário.

Confira abaixo:

Nível Superior

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual (Ancine): R$ 17.726,42

Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural (ANP): R$ 17.726,42

Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural (ANP): R$ 17.726,42

Pesquisador com doutorado (Fundação Palmares): R$ 13.498

Pesquisador com doutorado (Fundação Joaquim Nabuco): R$ 13.498

Pesquisador com doutorado (Inca): R$ 13.498

Pesquisador em Saúde Pública com doutorado (Instituto Evandro Chagas): R$ 13.498

Pesquisador em Saúde Pública com doutorado (Centro Nacional de Primatas): R$ 13.498

Pesquisador com doutorado (Comando do Exército): R$ 13.498

Nível intermediário

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual (Ancine): R$ 8.697,59

Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural (ANP): R$ 8.697,59

Técnico em Regulação de Aviação Civil (Anac): R$ 8.697,59

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Anatel): R$ 8.697,59

Técnico em Atividades de Mineração (Agência Nacional de Mineração): R$ 8.697,59

Técnico em Regulação de Saúde Suplementar (ANS): R$ 8.697,59

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq): R$ 8.697,59

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres (ANTT): R$ 8.697,59

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária (Anvisa): R$ 8.697,59

Os dados consideram o valor do salário que será pago a partir de abril de 2026, conforme a tabela de reajuste salarial dos servidores já aprovada pelo governo. Por isso, podem estar diferentes das remunerações listadas nos editais da Fundação Getulio Vargas, banca do concurso.

Consideram ainda, no caso dos cargos com doutorado, a chamada RT, ou retribuição por titulação.

