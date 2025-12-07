A- A+

CONCURSO CNU 2025: 80% dos inscritos compareceram às provas discursivas, segundo governo Mais de 42 mil candidatos se classificaram para a segunda fase do concurso

A segunda etapa do Concurso Nacional Unificado de 2025 teve 80% de comparecimento entre os 42,7 mil candidatos habilitados a fazer a prova discursiva. O índice é maior que o da primeira fase do certame, que registrou uma ausência de 42% dos inscritos.

Os candidatos realizaram a prova neste domingo entre 13h e 16h em todos os estados do Brasil. A abstenção foi maior no Acre (27%), Amazonas (26%), e Alagoas (21%).

A nota preliminar será divulgada no dia 23 de janeiro. Serão três chamadas para todas as vagas, e a lista final será divulgada em 16 de março. A partir daí já começarão as convocações para que os aprovados tomem posse do cargo ou iniciem o curso de formação.

Os números foram divulgados em entrevista coletiva concedida pela ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, pasta responsável pela realização do concurso. Segundo ela, a prova aconteceu sem intercorrências.

Entre os candidatos habilitados a fazer esta etapa, 57% eram mulheres, enquanto 48% eram homens. A ministra ressaltou a importância da medida de equiparação de gênero para alcançar este percentual.

Segundo a nova regra inaugurada nesta edição, quando o percentual de mulheres classificadas para a segunda fase (em qualquer cargo) fosse inferior a 50%, houve uma equiparação no número de mulheres convocadas em relação ao número de homens, desde que elas tivessem alcançado o número mínimo de acertos.

— Se não houvesse política de equiparação, em vez desse dado, teríamos 50% de homens e 49% de mulheres, seria uma proporção diferente — destacou Esther Dweck.

O CNU 2 ofereceu um total de 3.652 vagas, distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 2.480 vagas imediatas e 1.172 para formação de cadastro de reserva, abrangendo cargos de níveis médio e superior.

Próximos Passos

23 de janeiro de 2026 – Divulgação da nota preliminar e espelho de correção

26 e 27 de janeiro de 2026 – Prazo para recursos

18 de fevereiro de 2026 – Resultado dos pedidos de revisão e nota definitiva da discursiva

20 de fevereiro de 2026 – Divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera)

16 de março - Divulgação da lista final, após terceira chamada.

