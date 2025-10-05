A- A+

Concurso CNU 2025: abstenção do primeiro dia de concurso foi de 42,8%, diz ministra da Gestão Esther Dweck apresenta balanço das provas deste domingo

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou neste domingo (5) que o primeiro dia do Concurso Nacional Unificado (CNPU) ocorreu de "forma tranquila", e quase sem intercorrências.

O governo monitorou os índices de abstenção: 42,8% dos candidatos não compareceram aos locais de prova.

— As pessoas veem no CPNU uma forma de ingressar no serviço público. No primeiro, a abstenção foi de 54%, um percentual que é normal para concursos públicos. Neste, a abstenção foi de 42,8%.

O chamado “Enem dos Concursos” reuniu mais de 760 mil inscritos em todo o país, que disputam 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais.

A ministra também destacou a diversidade dos candidatos. O percentual de pessoas negras e quilombolas participantes foi superior a 33%. Já de mulheres, de 60%.

Durante o dia, a ministra destacou que o processo ocorreu de forma tranquila, com “ajustes pontuais” em algumas localidades. Segundo o balanço parcial do Ministério da Gestão, seis candidatos foram investigados pela Polícia Federal por tentativa de fraude — três já eliminados.

As provas começaram às 13h, em 228 cidades-polo, e foram aplicadas em dois formatos: candidatos de nível superior tiveram cinco horas de exame, até as 18h, enquanto os de nível médio fizeram prova de três horas e meia, encerrada às 16h30. O Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de participantes — 108 mil inscritos.

Técnicos da pasta e da Fundação Cesgranrio acompanharam em tempo real a distribuição e abertura dos malotes, que, segundo o governo, chegaram dentro do previsto em todas as localidades.

No próximo domingo, os candidatos passarão por novas provas. O CNU é uma das principais apostas do governo Lula para reestruturar o quadro de servidores públicos e dar mais transparência ao processo seletivo federal. A divulgação dos gabaritos está prevista para os próximos dias, e o resultado final deve sair até o fim do ano.

