CNU 2025: Governo anuncia 3.352 vagas para o Enem dos Concursos

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (28), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou a abertura de 3.352 vagas para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). O edital e as inscrições estão previstos para o mês de julho. As vagas serão distribuídas entre 35 órgãos federais.

Ainda não foi definida a banca examinadora responsável pela organização do concurso. Para isso, o ministério lançou um termo de referência para que órgãos interessados possam se candidatar a atuar como banca examinadora. A escolha da instituição será feita em abril.

Segundo o ministério, o resultado final do concurso está previsto para julho de 2026. Durante a coletiva, a ministra também anunciou mudanças no modelo de prova deste ano. No CNU 2025, o cartão-resposta passará por alterações: em vez do tradicional preenchimento das "bolinhas", a identificação dos candidatos será feita por meio de um código de barras. A nova tecnologia foi implementada após falhas no sistema de preenchimento da primeira edição, que causaram transtornos a alguns candidatos.

Com o novo formato, cada caderno de questões terá um código único que permitirá a identificação do candidato de maneira segura e sigilosa, sem a exposição de dados pessoais aos corretores.

Confira as principais informações:

Edital e inscrições: julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7 de dezembro de 2025

Divulgação dos resultados: fevereiro de 2026

