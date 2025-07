A- A+

Concurso CNU 2025: governo sorteia cargos que serão preenchidos apenas com candidatos cotistas; saiba quais No total, foram definidas 169 vagas a serem preenchidas por cotas em casos de cargos que oferecem até quatro postos

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) definiu, por sorteio, quais cargos com poucas vagas previstas na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) terão cotas para pessoas pretas, indígenas, e quilombolas, e para pessoas com deficiência. Das 3.652 vagas previstas para o certame, 169 cargos foram sorteados.

A intenção é garantir a aplicação das políticas de cotas também nos cargos que não atingem o número mínimo de vagas exigido para a reserva automática. A lei de cotas define a reserva de vagas só se aplica automaticamente quando o edital oferece:

2 ou mais vagas: para aplicação da reserva legal de 30% para pessoas pretas pardas, indígenas e quilombolas.

5 ou mais vagas: para aplicação da reserva legal de 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Ou seja, se um cargo oferece apenas uma vaga, a lei não obriga que ela seja reservada para cotas étnico-raciais. Diante disso, o governo realizou o sorteio para cotas de PCDs em cargos com até quatro vagas oferecidas, e para cotas raciais nos cargos com até um posto oferecido.

O sorteio foi realizado no dia 26 do mês passado, para cargos com poucas vagas prevista, conforme previsto no edital do CNU, publicado pelo governo nesta terça-feira.

A legislação define um mínimo legal de 30% dos postos oferecidos para cotas raciais, e 5% para pessoas com deficiência.

Entre as vagas sorteadas, estão postos como médicos das Forças Armadas, analistas do seguro social do INSS e pesquisadores do Ministério da Saúde. Os blocos temáticos 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 foram contemplados com vagas reservadas para cotas.

No total, as vagas do concurso estão distribuídas em 32 órgãos públicos. Entre elas, 2.480 são vagas imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo. Os salários vão até R$ 16.400.

De acordo com o edital, as provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo é garantir a acessibilidade e reduzir custos para os candidatos.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca examinadora responsável pela organização do concurso, cuja taxa de inscrição será de R$ 70.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos organizados por áreas de atuação semelhantes. O modelo – já adotado na edição anterior do concurso – permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição.

Bloco 1: Seguridade Social – Saúde, Assistência Social e Previdência Social

Bloco 2: Cultura e Educação

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Bloco 5: Administração

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Bloco 7: Justiça e Defesa

Bloco 8: Intermediário – Saúde (nível médio)

Bloco 9: Intermediário – Regulação (nível médio)

