CONCURSO UNIFICADO CNU 2025: resultados das provas objetivas serão divulgados nesta quarta (12); saiba como acessar Candidatos também terão acesso aos resultados individuais definitivos na prova objetiva

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgarão nesta quarta-feira (12), a partir das 10h, os resultados das provas objetivas do segundo Concurso Nacional Unificado (CNU).

Os candidatos poderão acessar o resultado no endereço disponibilizado para os gabaritos definitivos das provas objetivas.

Além disso, também será possível acessar as as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas; os espelhos do seu próprio cartão-resposta; os resultados individuais definitivos na prova objetiva; as listas de classificação de todos os cargos; e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.

As provas objetivas desta segunda edição foram realizadas no dia 5 de outubro, em 228 cidades do Brasil. No total, estão previstas 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal.

A segunda fase do concurso será em 7 de dezembro.

A divulgação final dos resultados só acontece em 30 de janeiro de 2026, conforme previsto pelo MGI.

Conhecido como o "Enem dos concursos", o Concurso Nacional Unificado (CNU) é uma iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação.

As provas foram divididas em blocos temáticos, conforme a área de atuação. Os blocos de 1 a 7 foram destinados a candidatos do ensino superior e os blocos 8 e 9, para candidatos do nível médio.

