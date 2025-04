CNU 2025: Salários de até R$ 16,4 mil e 3.352 vagas disponíveis; saiba tudo sobre a segunda edição

A- A+

O governo federal divulgou nesta segunda-feira os primeiros detalhes sobre a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), que vai ofertar cerca de 3.352 vagas em 35 órgãos federais. A nova rodada do "Enem dos concursos" terá provas realizadas em outubro e dezembro deste ano, com divulgação dos resultados finais prevista para fevereiro de 2026.

A expectativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) é repetir o modelo centralizado de aplicação, considerado bem-sucedido na primeira edição. A proposta busca democratizar o acesso ao serviço público, com provas aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal.

As vagas serão distribuídas em 35 órgãos e 9 blocos temáticos. Do total de 3.352 vagas, 2.180 são vagas com provimento imediato (1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário). Outras 1.172 vagas são para o cadastro de reserva. As oportunidades terão salários iniciais que variam de R$ 6.818 a R$ 16.413, segundo informações dadas nesta segunda-feira pelo Ministério da Gestão.

A maior remuneração será para 60 vagas em agências reguladoras, enquanto cargos como Analista Técnica-Administrativo terão salário de R$ 6.818.

Segundo o cronograma anunciado nesta segunda, a prova será feita em duas fases, realizada em duas datas diferentes. Segue abaixo:

Edital e inscrições: julho de 2025

Prova objetiva: dia 5 de outubro de 2025

Prova discursiva para os habilitados na 1ª fase: dia 7 de dezembro de 2025

Divulgação de resultados: fevereiro de 2026

Há vagas para os ministérios de Gestão, Cidades, Desenvolvimento Agrário, Turismo, Integração, Fazenda e Pesca. Também serão oferecidas vagas nas agências reguladores, nas Forças Armadas, na Fundacentro, nos institutos federais e fundações.



A pasta lançou nesta segunda-feira o termo de referência desta edição do CNU, com detalhes do certame. O documento é uma espécie de chamamento público para as bancas organizadoras interessadas no concurso. O processo de escolha da instituição pelo MGI já está em curso e deve ser finalizado em abril.

Órgãos com vagas no CNU 2025:

Vagas imediatas:

Ministério da Gestão - 500 vagas de nível superior

Ministério das Cidades - 15 vagas de nível superior

Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - 64 vagas de nível superior

Ministério do Turismo - 8 vagas de nível superior

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - 10 vagas de nível superior

Ministério da Fazenda - 30 vagas de nível superior

Ministério da Pesca e Aquicultura - 33 vagas de nível superior

ANP - 66 vagas (50 de nível superior e 16 de intermediário)

Anac - 70 vagas de nível intermediário

Anatel - 50 vagas de nível intermediário

ANM - 80 vagas de nível intermediário

ANS - 20 vagas de nível intermediário

ANTAQ - 30 vagas de nível intermediário

ANTT - 50 vagas de nível intermediário

Anvisa - 14 vagas de nível intermediário

Comando da Aeronáutica - 90 vagas de nível superior

Comando do Exército - 131 vagas de nível superior

Comando da Marinha - 140 vagas de nível superior

Hospital das Forças Armadas - 130 vagas (100 de nível superior e 30 de intermediário)

Fundacentro - 65 vagas de nível superior

ITI - 50 vagas de nível superior

Imprensa Nacional - 14 vagas de nível superior

Enap - 21 vagas de nível superior

Iphan - 60 vagas de nível superior

Fundação Biblioteca Nacional - 14 vagas de nível superior

Fundação Cultural Palmares - 10 vagas de nível superior

Fundação Joaquim Nabuco - 20 vagas de nível superior

Funarte - 28 vagas de nível superior

Ibram - 28 vagas de nível superior

Ancine - 20 vagas de nível superior (10 de nível superior e 10 de intermediário)

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) - 94 vagas (61 de nível superior e 33 de intermediário)

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) - 75 vagas (52 de nível superior e 23 de intermediário)

Instituto Nacional do Câncer (Inca) - 84 vagas (30 de nível superior e 54 de intermediário)

Instituto Evandro Chagas (IEC) - 38 vagas (28 de nível superior e 10 de intermediário)

Centro Nacional de Primatas - 28 vagas (10 de nível superior e 18 de superior)

Vagas de cadastro de reserva

MGI (assistente social, médico e psicólogo) - 172 vagas de nível superior

Analista Técnico Administrativo (MGI) - 1 mil vagas de nível superior

Mudanças

O governo estuda implementar na edição deste ano um sistema de bonificação para mulheres nas fases iniciais do concurso como forma de reduzir o desequilíbrio de gênero entre os aprovados na primeira edição do CNU, feita em 2024. Apesar de as mulheres representarem 52% dos inscritos, a minoria dos aprovados, 41%, foram do sexo feminino.

Além disso, o estímulo à participação feminina em áreas tradicionalmente masculinas, como tecnologia e infraestrutura, por meio de programas de mentoria, também é uma medida em análise.

A segunda edição do concurso não terá mais as “bolinhas” no preenchimento de informações dos cartões de resposta. No novo sistema, os candidatos serão identificados por um código de barras.

A mudança será implementada após candidatos terem problemas com o sistema de preenchimento na primeira edição. Agora, cada caderno de questões virá com um código único, que identificará o candidato sem revelar seus dados pessoais aos corretores.

De acordo com o governo, a máquina consegue ler e garantir que aquela prova pertence àquela pessoa.

O Executivo federal também anunciou que a escolha da banca do CNU 2025 deve ser feita em abril e que as provas serão realizadas no segundo semestre. A homologação está prevista para junho de 2026.

Não haverá outra edição do CNU em 2026 devido ao calendário eleitoral, que restringe a realização desse tipo de prova.

