CNU 2025 tem 761,5 mil inscritos, informa Ministério da Gestão

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado recebeu 761.528 inscrições, informou o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) neste sábado (26). O prazo foi encerrado no último dia 20.



As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, com Rio de Janeiro no topo representando 108,8 mil inscrições.



Mulheres representam 60% do total de inscritos, demonstrando um aumento em relação à edição anterior, que foi de 56,2%. Já o número total de inscritos foi inferior em comparação a 2024, quando a primeira edição teve 2,1 milhões de inscrições.



O concurso oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos e salários até R$ 16.400, com provas a serem aplicadas em dois dias.



A primeira fase, de questões objetivas, será em outubro. A segunda, de dissertativas, será em dezembro, apenas para os aprovados na etapa anterior.



Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos organizados por áreas de atuação semelhantes. O modelo – já adotado na edição anterior do concurso – permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição.



Desta vez, serão dois blocos com nível médio. Os demais são para nível superior. O bloco que tem mais vagas é o bloco 5, de Administração. São 1.172 vagas, mas 1 mil delas são para cadastro de reserva. É o único bloco que traz oportunidades que não são imediatas, segundo o edital. Essas 1 mil vagas são para o cargo de analista técnico-administrativo, que serão lotados no Ministério de Inovação e Gestão (MGI).

