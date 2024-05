A- A+

Enem dos concursos CNU: Candidatos podem pedir devolução do valor da inscrição em caso de desastres naturais Pedido pode ser feito até cinco dias úteis após a realização do exame

O governo Lula informou nesta sexta-feira (3) que os inscritos no Concurso Nacional Unificado poderão pedir ressarcimento da taxa de inscrição caso sejam impedidos de realizarem a prova por falta de energia elétrica e desastres naturais que comprometam a estrutura do local de realização das provas.

No primeiro caso, o Ministério de Gestão e Inovação cita eventual falta de energia que “prejudique a visibilidade por ausência de luz natural”.

Se candidato se prejudicar por alguma dessas situações, ele precisará enviar uma solicitação de reembolso por meio da Área do Candidato, mesma página em que a foi feita a inscrição.

O pedido pode ser feito até cinco dias úteis após a realização do exame.

No momento, o governo acompanhando a situação das chuvas no Rio Grande do Sul, que podem ocasionar alteração de locais de prova do Concurso Público Nacional, realizado no próximo domingo, dia 5 de maio.

