CNU: confira os detalhes do concurso e saiba como se preparar

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), seleção que oferece 3.652 vagas para mais de 35 órgãos da administração pública, será realizada em 228 cidades, sendo o objetivo de concurseiros de todo o país. Com as provas marcadas para os dias 5 e 7 de outubro e o tempo de preparação cada vez mais curto, é o momento de revisar os conteúdos essenciais, rememorar o perfil da banca e relembrar os principais detalhes do chamado “Enem dos Concursos”.

Se consolidando como um novo modelo de seleção pública, o CNU deve passar a ser realizado de forma regular a cada dois anos, a partir de 2027. A informação é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que planeja tornar o certame uma política permanente de provimento de cargos no serviço público federal.

“Nossa ideia é que a gente possa deixar tudo pronto para que essa política se torne uma política permanente. Mas, obviamente, depende de todo o processo”, afirmou a ministra da pasta, Ester Dweck.

A consolidação do modelo tem atraído cada vez mais candidatos. Na edição de 2025, os aprovados contarão com remunerações iniciais que variam de R$ 4.804,89 a R$ 16.413,35, podendo chegar a até R$ 17,7 mil com os reajustes previstos para 2026.

As inscrições, que começaram no dia 2 de julho e seguem até as 23h59 do dia 20, já ultrapassaram a marca de 500 mil candidatos na primeira semana. A taxa de participação é de R$ 70, válida tanto para cargos de nível médio quanto superior, com prazo de pagamento até o dia 21 de julho.

Banca

Entre as disciplinas mais cobradas e decisivas no CNU, a Língua Portuguesa ocupa lugar de destaque, segundo o advogado e professor de direito administrativo, André Albuquerque. Para ele, conhecer o estilo da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), pode fazer diferença no desempenho dos candidatos.

Segundo o advogado, a FGV tem um perfil pragmático na elaboração das provas. Os enunciados costumam abordar temas ligados ao cotidiano, com base em fatos recentes divulgados pela imprensa e em debates relevantes para a sociedade.

“Ela olha para o cenário atual e vislumbra na imprensa, nos veículos de comunicação, temáticas que sejam relevantes para a sociedade. E aí a Fundação Getúlio Vargas insere isso nas provas”, afirmou.

Dicas de como se preparar para o CNU 2. Foto: Arte/FolhaPE

Também é comum que a banca exija conhecimento de legislação atualizada, especialmente em disciplinas como Direito Constitucional e Administrativo. Na estrutura das questões, a FGV adota um formato recorrente. “A banca geralmente coloca como opção duas alternativas, que a gente chama de teratológicas, são absurdas, o aluno já descarta essas duas letras alternativas e aí restam outras duas alternativas”.

Ele explica que dessa forma, sobram duas opções mais próximas, onde é comum ter uma espécie de pegadinha, enquanto a outra é a correta. Identificar esse padrão pode ajudar na gestão do tempo, um fator crucial durante a prova.

Com isso, além de dominar o conteúdo, o candidato precisa desenvolver uma boa estratégia de leitura e resolução, aliada a uma atenção especial ao estilo da banca. Isso pode ser determinante para alcançar um bom desempenho na disputa por uma vaga no serviço público federa, diz o especialista.

Atualidades

Já a disciplina de atualidades é uma das que mais causam dúvidas entre os concurseiros, especialmente por não seguir um conteúdo programático fechado. No entanto, segundo o professor César Albino, especialista em preparação para concursos, o tema pode ser incorporado de forma leve e constante à rotina de estudos, especialmente para quem está se preparando para o CNU.

“Estudar atualidades parece algo desafiador a princípio, mas quando o candidato se insere em um ambiente de constante informação, isso o aproxima naturalmente dos acontecimentos”, afirmou o professor.

Ele destaca que as redes sociais, muitas vezes vistas como distrações, podem se tornar grandes aliadas no processo de aprendizado, se usadas com critério. “Hoje, temos uma enorme quantidade de informação na palma da mão. É preciso saber filtrar, selecionar bem os perfis e canais que se consome, e transformar isso em repertório crítico”, orientou.

A recomendação é que o candidato inclua o tema na rotina diária, com dedicação de apenas quinze a vinte minutos por dia, podendo ser integrado à rotina de estudos de outros conteúdos. “Atualidades não exigem horas de estudo. O importante é constância. Uma boa dica é acompanhar podcasts, seguir páginas especializadas e participar de comunidades que discutem temas relevantes”, sugeriu.

Para quem está se preparando para disciplinas como políticas públicas ou ciência política, por exemplo, o professor recomenda integrar os acontecimentos recentes às revisões teóricas. “Ao conectar a teoria com fatos reais, o candidato fortalece a memorização e melhora o desempenho nas questões interdisciplinares, que são comuns nas provas organizadas pela FGV”, ressalta.

Mais do que decorar manchetes, estudar atualidades significa desenvolver visão crítica e capacidade de interpretação diante do mundo real. “É isso que diferencia um candidato bem preparado. Atualidades é leitura de mundo, e isso pode — e deve — fazer parte da rotina sem pesar na agenda”, conclui.

Novo modelo

A tendência é que o Concurso Nacional Unificado substitua gradualmente os processos seletivos realizados de forma isolada por cada órgão público, de acordo com André Albuquerque. Conhecido por “Enem dos concursos”, por ter como objetivo permitir que o candidato se inscreva em um grupo de vagas com conteúdos programáticos semelhantes, utilizando a mesma nota, o modelo pode substituir alguns certames individuais.

A segunda edição do CNU já reflete essa tendência, o com o número de órgãos participantes crescendo significativamente. Neste ano, o “Enem dos Concursos” passou de 21 para 35 instituições públicas federais. O CNU 2 conta, inclusive, com a adesão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ampliando de 3.352 para 3.652, um acréscimo de 300 oportunidades em comparação à oferta anterior do certame.

Candidatos

Já para os candidatos, a principal vantagem é a possibilidade de concorrer a vagas em diferentes órgãos e entidades com uma única prova. Os candidatos podem escolher entre os nove blocos temáticos do concurso CNU. São sete blocos de nível superior e dois blocos de nível intermediário, um para a área da saúde e outro com vagas para as agências reguladoras.

Caso seja aprovado, poderá ser nomeado e tomar posse em um cargo público federal com mais praticidade. “O modelo permite que o concurseiro escolha um bloco temático e, a partir dele, se habilite a diversas oportunidades compatíveis com sua formação”, explicou o professor André.

Blocos

A maior parte das vagas está concentrada no bloco de administração, que reúne 1.171 oportunidades. Em seguida, aparecem os blocos de seguridade social, com 789 vagas nas áreas de saúde, assistência social e previdência, e engenharias e arquitetura, com 306 vagas.

Também fazem parte da estrutura do certame os blocos de ciências, dados e tecnologia (212 vagas), desenvolvimento socioeconômico (286 vagas), justiça e defesa (250 vagas) e cultura e educação (130 vagas). Para nível médio, há ainda os blocos intermediários: intermediário – saúde (168 vagas) e intermediário – regulação (340 vagas).

