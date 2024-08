CNU: Gabarito preliminar oficial será divulgado nesta terça (20)

A- A+

O gabarito preliminar oficial da prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será divulgado na terça-feira, 20, de acordo com o cronograma do certame divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Entre os dias 20 e 21, os candidatos poderão entrar com eventuais recursos relacionados às questões ou aos gabaritos divulgados. Já no dia 10 de setembro será disponibilizada a imagem do cartão-resposta para checagem dos participantes.

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da parte discursiva serão divulgadas mais tarde, no dia 8 de outubro. Os candidatos podem entrar com revisão das notas da discursiva entre os dias 8 e 9 de outubro, segundo o cronograma do certame. A divulgação da nota final das discursivas será no dia 17 de outubro.

As provas do Concurso Nacional Unificado foram aplicadas no domingo, 18, em todo o País. O concurso teve 2,1 milhões de inscritos - mas a abstenção nas provas do "Enem dos Concursos" foi de mais de 50%. Os candidatos concorreram a 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.





