A- A+

Enem dos concursos CNU: governo federal diz que vai garantir acesso ao exame para pessoas do Rio Grande do Sul Provas serão realizadas no dia 18 de agosto

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) afirmou nesta quinta-feira (23) que vai garantir acesso aos locais de prova para moradores do Rio Grande do Sul que estão inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos". Após o adiamento, as provas serão aplicadas no dia 18 de agosto deste ano.

Em nota, o MGI afirma que haverá um "diálogo especial" para que o acesso ao local de prova dos inscritos no Rio Grande do Sul sejam garantidos.

Em nota, o MGI informa que os candidatos inscritos no CNU terão que acessar os seus cartões de prova novamente para conferir se o local de aplicação da prova foi mantido ou alterado. No caso dos inscritos fora do Rio Grande do Sul, a pasta afirma que vai priorizar que os locais de prova definidos anteriormente sejam mantidos.

O cartão de confirmação de inscrição com as informações do local de prova serão divulgados no dia 7 de agosto. "O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR", diz o ministério.

Segundo o MGI, o cronograma completo das provas será divulgado "em breve".

O ministério também garantiu a segurança em relação ao vazamento das provas. Segundo o MGI, após o adiamento, "todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil para um local seguro". A pasta afirma que todos os malotes foram checados um a um, e não foi identificada qualquer violação.

Veja também

Brasil Rui Costa alfineta BC e diz que governo tenta antecipar o que instituição resiste em fazer