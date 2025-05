A- A+

CONCURSO UNIFICADO NACIONAL CNU: INSS também será incluído em concurso, e número de vagas chega a 3.652 Com entrada do órgão, certame vai oferecer 300 vagas como analista no INSS

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou nesta terça-feira (20) que esta edição do Concurso Nacional Unificado vai contar com mais 300 vagas, totalizando 3.652 postos.

A mudança aconteceu pela incorporação do INSS no concurso deste ano. Com isso, o número de órgãos participantes passou de 35 para 36.

As 300 vagas acrescidas são para cargos de Analista do Seguro Social no INSS.

O certamente ainda está em fase de estruturação e teve o termo de referência publicado em abril. Este processo convoca as bancas interessadas na organização do certame. O edital deve ser divulgado em julho.

A prova objetiva vai ocorrer no dia 5 de outubro. A prova discursiva, destinada aos aprovados para a segunda fase, será aplicada no dia 7 de dezembro.

A homologação está prevista para junho de 2026.

Não haverá outra edição do CNU em 2026 devido ao calendário eleitoral, que restringe a realização desse tipo de prova.

