CONCURSO CNU: saiba como ver seu novo local de prova do "Enem dos concursos" Cartões de prova serão divulgados com novos detalhes no dia 7 de agosto

Com o Concurso Nacional Unificado (CNU) remarcado para o dia 18 de agosto, os candidatos vão precisar confirmar se o local inicialmente informado para a realização da prova permanece o mesmo. Para isso, é preciso acessar os cartões de prova, que serão divulgados com novos detalhes no dia 7 de agosto.

O governo garante que haverá locais de prova adequado, priorizando a manutenção dos endereços anteriormente divulgados.

O CNU seria aplicado no dia 5 de maio, mas as provas foram adiadas em função das enchentes no Rio Grande do Sul. No estado, haverá um esforço para garantir que as pessoas inscritas consigam acessar os locais de prova.

O CNU é liderado pelo Ministério da Gestão, que garantiu nesta quinta-feira que todos os malotes de provas foram recolhidos após o adiamento e checados para confirmar que não houve violações.

A operação contou com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN), Secretarias de Segurança Pública Estaduais, além da Fundação Cesgranrio e dos Correios.

