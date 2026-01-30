A- A+

Prazos Coaf alerta: prazo para envio da declaração negativa termina neste sabádo (31) Descumprimento da norma pode acarretar sanções administrativas

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) emitiu um alerta sobre o prazo final para o envio da Comunicação de Não Ocorrência (CNO), também conhecida como declaração negativa, que encerra neste sabádo (31).

O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf). O Coaf ainda ressalta que a declaração deve ser enviada ao órgão regulador específico de cada segmento.

Dessa forma, empresas que possuem fiscalização própria (como bancos, imobiliárias ou seguradoras) devem seguir as condições e datas estabelecidas por seus respectivos órgãos, e não necessariamente o calendário do Siscoaf.

O descumprimento do envio da CNO pode acarretar sanções administrativas para as empresas e profissionais que negligenciarem a norma de prevenção à lavagem de dinheiro.

