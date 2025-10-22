Qua, 22 de Outubro

SISTEMA FINANCEIRO

Coaf anuncia parceria com Febraban para modernizar sistema contra crime financeiro

"Nosso sistema precisa de atualização", afirmou o presidente do Conselho

Sede do Coaf em Brasília Sede do Coaf em Brasília  - Foto: Reprodução/TV Globo

O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi, informou que o órgão trabalhará em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para modernizar os sistemas tecnológicos internos de combate ao crime financeiro.

"Nosso sistema precisa de atualização", afirmou ele, no 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), em São Paulo.

Saadi lembrou que o crime organizado hoje tem atuações ilícitas dentro do próprio sistema financeiro. Por isso, é importante continuar discutindo evolução dos controles contra organizações criminosas, inclusive com o uso de tecnologias emergentes como inteligência artificial e machine learning.

"Temos de ter gestão de risco proativa e inteligente. Não podemos ver a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo apenas como obrigação regulatória", argumentou.
 

