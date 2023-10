Cobrança de embalagem de delivery pode ser proibida em Pernambuco; entenda

A- A+

Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) quer proibir a cobrança de embalagem em serviços por delivery no Estado.

A proposta da deputada Socorro Pimentel (União Brasil) diz que a prática deve ser banida por se constituir em "venda casada", modalidade considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 39 da legislação federal afirma que é "vedado condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto, ou serviço".

“Se o cliente estiver consumindo um produto no estabelecimento e pedir para levar a eventual sobra, a embalagem constitui uma despesa extraordinária, passível de cobrança diversificada pelo fornecedor”, argumenta Socorro Pimentel na justificativa do projeto.

“Já na modalidade delivery, a embalagem é fundamental e nenhuma novidade há para o empresário que justifique qualquer cobrança adicional”, acrescenta a parlamentar.

Código estadual

Caso a proposta seja aprovada na Alepe, o texto será incluído no Código Estadual de Defesa do Consumidor. Os fornecedores terão o prazo de até janeiro do ano subsequente à sanção da lei para se adequador. Em caso de descumprimento, poderá ser punido com pagamento de multa.

Consulta popular

A população pode opinar sobre o projeto no site da Alepe. A consulta fica aberta até 30 de outubro.

Veja também

IBC-Br Índice de atividade econômica do Banco Central cai 0,77% em agosto