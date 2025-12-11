Qui, 11 de Dezembro

NEGÓCIOS

Coca-Cola anuncia brasileiro Henrique Braun como novo CEO global

Brasileiro substituirá James Quincey, que comandou a empresa durante quase nove anos

Brasileiro Henrique Braun assume o novo cargo na Coca-Cola em 31 de março de 2026Brasileiro Henrique Braun assume o novo cargo na Coca-Cola em 31 de março de 2026 - Foto: Coca-Cola/Divulgação

Henrique Braun, atual número dois da Coca-Cola, assumirá a direção da empresa americana de refrigerantes a partir de 31 de março de 2026, anunciou o grupo em um comunicado.

O brasileiro substituirá James Quincey, que comandou a empresa durante quase nove anos, e se tornará presidente executivo.

O objetivo de Braun será melhorar "a aproximação ainda mais estreita da empresa às necessidades dos consumidores", afirmou a Coca-Cola no comunicado.

Braun trabalha para a marca há quase 30 anos. Ele é o atual vice-presidente executivo e foi nomeado diretor de operações em 2025.

"James (Quincey) continuará com um papel muito ativo na empresa em sua função de presidente executivo", afirmou um conselheiro independente da Coca-Cola, David Weinberg, citado no comunicado.

Em 2024, a empresa registrou 47,1 bilhões de dólares em receita, um aumento de 3% em termos anuais.

