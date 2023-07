A- A+

NEGÓCIOS Coca-cola com uísque em lata: conheça a Jack&Coke;, 1ª bebida alcóolica com sua marca no Brasil A novidade é mais uma iniciativa da gigante americana de refrigerantes para ganhar espaço no segmento de alcoólicos no Brasil

A Coca-Cola começa nesta semana a campanha de lançamento no Brasil de sua primeira bebida alcoólica que leva o nome da marca, em parceria com o uísque Jack Daniel’s: o Jack&Coke.



A novidade é mais uma iniciativa da gigante americana de refrigerantes para ganhar espaço no segmento de alcoólicos no Brasil, na categoria de drinks prontos para beber (chamada de ARTD) — uma das que mais crescem na atualidade.

Em abril, a empresa já havia lançado o Lemon-Dou, bebida com receita japonesa feita com limões inteiros triturados, que passam por uma infusão com álcool e têm toque de água com gás. Em 2020, começou a vender o Topo Chico Hard Seltzer e, desde 2019, já comercializava no país o Schweppes Premium Drinks.

O novo produto agora é uma reprodução da popular mistura do refrigerante com uísque servida em muitos bares. E será o primeiro do gênero que exibirá a marca Coca-Cola na embalagem, uma lata preta, ao lado da logo do tradicional uísque.

Lançado no México em 2022, o drink, com teor alcoólico de 5% e sem nenhum tipo de conservante em sua composição, está em processo de expansão global e deve chegar a outros países até o fim do ano. No Brasil, a venda, com preço sugerido de R$ 12,90, será feita em supermercados, lojas de conveniência e pela internet.



O consultor de varejo Sandro Cimatti, CEO da CVA Solutions, analisa que a tendência de consumo de produtos naturais afeta, de certo modo, a Coca-Cola. A iniciativa de entrar no segmento de alcoólicos, principalmente pelo baixo teor de álcool e a ausência de conservantes, reforça a ligação da marca com o público jovem. Também é uma oportunidade para aumentar ganhos, já que o produto tem ticket médio maior.

— Do ponto de vista de forma competitividade, a Coca-Cola já tem marca, já tem a distribuição. Só vai investir em marketing praticamente. E entra num mercado de maior valor agregado... é positivo — analisa Cimatti.

"Cobranding" beneficia as duas empresas

O especialista em branding (gestão estratégica de marca) Galileu Nogueira aponta que a Jack Daniel’s também leva vantagem com a parceria. Como o uísque é visto como uma bebida para público masculino e mais velho, ao se associar à Coca-Cola, pode atrair um novo perfil de consumidores.

Já para a empresa de refrigerante, ele vê uma chance de se associar a outra marca renomada, ganhar força num segmento onde não tem penetração para depois, se tudo der certo, expandir seu portfólio.

— O cobranding é uma estratégia que já existe há muito tempo, mas, com mercado desafiador, grande concorrência e corrosão do poder de compra dos consumidores, esse tipo de parceria ganhou força maior — explica Nogueira.

"Uma empresa de bebidas completa"

Mariana Branco, líder de ARTD da Coca-Cola para América Latina, diz que, com o lançamento, a empresa tem o objetivo de se consolidar como uma empresa total de bebidas. O Jack&Coke, então, tem um papel importante no crescimento sustentável da marca.

— O lançamento faz parte da visão da Coca-Cola de manter os consumidores no centro de tudo e continuar a desenvolver e inovar seu portfólio para ser uma empresa de bebidas completa. A lata preta, junto com a logo da centenária marca de Whisky, diferencia a embalagem de qualquer produto da marca Coca-Cola — afirma.

