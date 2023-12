Codevasf investe cerca de R$ 7,3 milhões em segurança hídrica em Pernambuco

A- A+

Cerca de R$ 7,3 milhões estão sendo investidos em ações de segurança hídrica em Pernambuco pelo Governo Federal, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).



A empresa está adquirindo 2,4 mil caixas d’água e reservatórios tipo cisternas, além de caminhões-pipas, por meio da Superintendência Regional em Recife. Os recursos são provenientes do Orçamento Geral da União, destinados à Codevasf por meio de emenda parlamentar.



Ao todo, são 1,5 mil reservatórios em polietileno, tipo redondo com tampa, com capacidade de mil litros; 500 unidades de cinco mil litros e 400 tipo cisterna em polietileno de alta densidade (PEAD) com volume de armazenamento de 15 mil litros para armazenamento de água, fechamento com tampa de 1/4 de volta e vedação total. Entre as principais características dos equipamentos, destacam-se a resistência, a facilidade de instalação e a vedação.

Além disso, serão adquiridos oito caminhões-pipas (quatro com capacidade de seis mil litros e quatro com capacidade de nove mil litros), destinados a utilizações nas áreas da pecuária, agricultura familiar e ações de desenvolvimento social e econômico.



As ações de segurança hídrica da Codevasf visam assegurar o acesso sustentável à água de qualidade, em quantidades adequadas à manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do desenvolvimento socioeconômico, além de garantir a proteção contra desastres hídricos (secas e enchentes), a preservação dos ecossistemas com a regularização das vazões ecológicas e o controle da qualidade da água.



As principais estruturas localizadas implantadas pela Companhia para a garantia hídrica são: cisternas; aguadas e barreiros; pequenas barragens; sistemas simplificados de abastecimento e poços artesianos ou profundos.

