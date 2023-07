Cofundador da Apple vem ao Brasil em setembro para megafestival de investimentos

A- A+

Um dos nomes mais influentes da tecnologia do século 20 estará no Brasil em setembro. Steve Wozniak, cofundador da Apple, participa da 13ª edição do Expert XP, que acontece nos dias 1 e 2 setembro.



O megafestival da corretora é considerado um dos maiores eventos sobre investimentos no mundo e promete chegar à maior edição da história, com um público de 40 mil pessoas.

Ao lado de Steve Jobs, Wozniak ajudou a criar a Apple - a marca mais valiosa do mundo hoje e a primeira empresa do mundo ao alcançar o valor de US$ 3 trilhões. O engenheiro de computação foi responsável por projetar o Apple I e o Apple II, os primeiros computadores pessoais da marca da maçã. Ele também ajudou na criação do primeiro joystick analógico e no desenvolvimento do Macintosh.

Além da Apple, Wozniak também fundou outras empresas e é reconhecido pela defesa da educação em ciência e tecnologia e por sua filantropia. O especialista deve debater uma série de temas sobre tecnologia, incluindo o avanço da inteligência artificial, um dos hypes do momento:

— Ele foi um dos fundadores da Apple, uma das empresas mais disruptivas e inovadoras do mundo. Queremos levar conhecimento e inspiração aos espectadores para que todos estejam na vanguarda desse debate, e das tendências que guiam nosso presente e futuro — Lisandro Lopez, CMO da XP Inc.



Sobre o evento

O evento presencial acontece no centro de exposições São Paulo Expo, na região do Jabaquara, Zona Sul, mas também será possível acompanhar on-line de forma gratuita.

A venda de ingressos para o público geral já está aberta no site do evento. Clientes XP têm 50% de desconto, além de 5% de Invesback Turbo para quem pagar com o Cartão XP Visa Infinite. Esta edição ainda distribuirá cerca de 500 convites sociais, voltados a minorias, através do Instituto XP e da área de diversidade da companhia.

O primeiro nome confirmado da 13ª edição foi Tom Brady, heptacampeão do Super Bowl e empreendedor. Ao todo serão 160 palestrantes, distribuídos em 8 palcos simultâneos, totalizando 72 horas de conteúdo. Realizado desde 2010, o Expert XP já recebeu palestrantes como Serena Williams, Malala Yousafzai, Bill Clinton, Magic Johnson, entre outros.

