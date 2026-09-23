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negócios Cofundador da Nike doa mais de R$ 5 bilhões a universidade em que estudou nos EUA Phil Knight e a mulher, Penny, destinaram US$ 1 bilhão para a criação de uma nova escola de engenharia na Universidade de Oregon

O cofundador da Nike, Phil Knight, e sua mulher, Penny, doaram US$ 1 bilhão — mais de R$ 5 bilhões — à Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, de acordo com o jornal britânico The Guardian e veículos da imprensa americana.

Segundo a instituição, trata-se da maior doação já registrada para uma universidade pública abrangente e o dinheiro será usado para criar uma nova escola de engenharia. Nos EUA, as universidades públicas não são gratuitas, como no Brasil, e funcionam com verbas estaduais, além das mensalidades dos alunos.

A unidade será instalada em Eugene, no estado do Oregon, e terá foco na formação de engenheiros e cientistas aplicados, especialmente em bioengenharia e outras áreas consideradas de alta demanda.

A universidade também pretende usar os recursos para atrair professores e pesquisadores e acelerar a transformação de descobertas científicas em produtos, terapias, tecnologias e empresas.

Knight, de 88 anos, é ex-aluno da Universidade de Oregon. Com o novo aporte, as contribuições conhecidas da família Knight para a instituição ultrapassam US$ 2 bilhões, segundo o The New York Times.

Terceira grande doação

A nova contribuição é o terceiro compromisso de grande porte feito pelo casal à universidade em uma década. Em 2016, eles doaram US$ 500 milhões para a criação do Knight Campus, voltado à aceleração do impacto científico. Em 2021, outros US$ 500 milhões foram destinados à expansão do projeto.

A nova escola de engenharia também ficará no Phil and Penny Knight Campus for Accelerating Scientific Impact.

O reitor da universidade, Karl Scholz, destacou a disposição do casal em apostar em projetos ainda em fase de desenvolvimento.

— Eles têm uma longa história de acreditar em coisas antes mesmo de elas existirem. Fizeram isso em 2016 e estão fazendo novamente agora, em uma escala que é genuinamente difícil de assimilar — afirmou Scholz à imprensa local.

Knight também defendeu a importância das universidades no desenvolvimento de novas ideias.

— Transformar um sonho audacioso em realidade exige mais do que uma imaginação fértil. Exige também o tipo de oportunidade que nossas grandes universidades americanas, tanto públicas quanto privadas, têm proporcionado historicamente. Não é hora de abandoná-las — declarou.

Bilionários ampliam investimentos em educação e saúde

A doação ocorre após uma série de grandes investimentos filantrópicos feitos pelos Knights em instituições do Oregon, de acordo com o The Guardian. No início de setembro, o casal anunciou US$ 1,1 bilhão para o Providence St. Vincent Medical Center e o Providence Heart Institute, destinados à criação do primeiro hospital do estado dedicado exclusivamente à saúde da mulher.

No ano passado, a Oregon Health & Science University anunciou ter recebido um compromisso de US$ 2 bilhões dos Knights para seu instituto de câncer. Segundo a instituição, o aporte deverá contribuir para ampliar pesquisas e transformar o tratamento da doença.

Para Bob Guldberg, vice-presidente e diretor-executivo do Knight Campus, a nova escola de engenharia representa uma continuidade do projeto iniciado pelo casal na universidade.

— O Knight Campus ergue-se sobre os alicerces de um legado notável do Oregon: a crença de que a inovação ousada pode liberar o potencial humano. Hoje, damos continuidade a essa mesma crença, aplicando-a à ciência, à tecnologia e à saúde humana — afirmou.

Quem é Phil Knight

Phil Knight é um dos nomes mais conhecidos do empreendedorismo americano e o principal responsável, ao lado de Bill Bowerman, pela criação da empresa que se tornaria a Nike. Sua trajetória começou de maneira modesta, com a venda de tênis de corrida diretamente do porta-malas de um carro, e terminou com a construção de um dos maiores impérios da indústria esportiva.

Nascido em Portland, no Oregon, em 24 de fevereiro de 1938, Knight é cofundador, presidente emérito e ex-CEO da Nike.

A relação de Knight com o esporte começou ainda na juventude. Ele se destacou como corredor durante os anos escolares e, posteriormente, continuou praticando atletismo na Universidade de Oregon.

Foi na universidade que desenvolveu uma das ideias que dariam origem à Nike. Em sua tese de pós-graduação, Knight analisou a possibilidade de criar uma empresa de calçados esportivos de alta qualidade inspirados em modelos japoneses.

A ideia deu origem à Blue Ribbon Sports, empresa criada em 1964 por Knight e pelo treinador de atletismo Bill Bowerman. Inicialmente, os dois passaram a importar e vender tênis de corrida japoneses nos Estados Unidos.

O negócio começou de forma pequena. Knight percorria competições esportivas e vendia os calçados diretamente aos atletas, muitas vezes utilizando o porta-malas de seu carro como ponto de venda.

Com o crescimento da empresa e a criação de produtos próprios, a Blue Ribbon Sports acabou se transformando na Nike, que se tornaria uma das marcas esportivas mais reconhecidas do mundo.

Knight permaneceu ligado à Nike por mais de cinco décadas. Ao longo desse período, comandou a expansão da empresa de uma pequena operação de venda de calçados para uma companhia global.

Ele deixou o cargo de CEO em 2004 e, posteriormente, voltou a assumir a posição antes de se aposentar definitivamente da função executiva. Após décadas à frente da companhia, encerrou sua trajetória como CEO em 2020 e passou a atuar como presidente emérito.

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