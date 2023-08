Cofundador do Adobe, John Warnock morre aos 82 anos

A- A+

O empresário do setor de tecnologia John Warnock, cofundador da Adobe, morreu no sábado (19), aos 82 anos, informou a empresa em um comunicado. A causa da morte de Warnock, no entanto, não foi divulgada.

Em 1982, Warnock criou a empresa, que tem sua sede em San Jose, na Califórnia, em parceria com Charles Geschke e atuou como diretor executivo até 2000 e como diretor técnico até sua aposentadoria em 2001.

Ele também foi presidente do Conselho da empresa por quase três décadas, até 2017, dividindo o cargo com Geschke na maior parte desse período. Warnock permaneceu no Conselho de Administração da empresa até sua morte. Geschke faleceu em 2021, aos 81 anos de idade.

Os dois se conheceram quando trabalharam na Xerox Holdings. Seu primeiro produto foi o PostScript, que ajudou a desencadear a revolução da editoração eletrônica.

"Minhas interações com John nos últimos 25 anos foram o ponto alto da minha carreira profissional", escreveu o CEO da Adobe, Shantanu Narayen, em um e-mail para os funcionários. "Embora ele tenha sido meu modelo e mentor, sou muito grato por tê-lo como amigo."

Antes de fundar a Adobe, Warnock foi o principal cientista do Xerox Palo Alto Research Center e ocupou cargos na Evans & Sutherland Computer, na Computer Sciences Corp, na IBM e na Universidade de Utah, de acordo com a biografia da empresa.

Warnock tinha doutorado em engenharia elétrica, mestrado em matemática e bacharelado em matemática e filosofia, todos pela Universidade de Utah.

Ele deixa sua esposa, Marva, e três filhos.

